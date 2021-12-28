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Kadın - Aile Kamkat reçeli tarifi
Kadın - Aile

Kamkat reçeli tarifi

Halk arasında kumkuat veya kumkat olarak da bilinen bu meyve, portakal ve mandalina tadındadır.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:39:00 - 2021-12-28 21:45:08
Kamkat reçeli tarifi

Kumkuat, üzümden biraz büyük, turuncu renginde ekşi-tatlı bir meyvedir. Çok beğeneceksiniz. İşte karşınızda kamkat reçeli tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

Kamkat reçeli tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 1 kilogram kamkat
  • 5 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 5 su bardağı toz şeker

Kamkat reçeli tarifi nasıl yapılır?

Kamkatları yıkayıp baş kısımlarını kesin. Dört parçaya bölüp geniş bir kaseye alın. Dilerseniz daha küçük parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. Su ekleyip 1 gece bekletin. Daha sonra bir tencereye alıp su ve limon suyunu ilave edin. Kamkatlar yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın. En son şekeri ekleyin. Reçeliniz kıvam alınca ocaktan alın. Afiyet olsun..

Kamkatın (Kumkuat) faydaları

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kanser önleyicidir.
  • Şeker hastalığını dengeler.
  • Kolesterolü düşürür.
  • Obezite ve ilişkili hastalıklarla savaşır.
  • Sindirim sistemini düzenler.
  • Cilt sağlığını korur.
  • Kumkuat seçimi ve korunması

 

 

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