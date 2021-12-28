Kumkuat, üzümden biraz büyük, turuncu renginde ekşi-tatlı bir meyvedir. Çok beğeneceksiniz. İşte karşınızda kamkat reçeli tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

Kamkat reçeli tarifi

Yapımı için malzemeler

1 kilogram kamkat

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

5 su bardağı toz şeker

Kamkat reçeli tarifi nasıl yapılır?

Kamkatları yıkayıp baş kısımlarını kesin. Dört parçaya bölüp geniş bir kaseye alın. Dilerseniz daha küçük parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. Su ekleyip 1 gece bekletin. Daha sonra bir tencereye alıp su ve limon suyunu ilave edin. Kamkatlar yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın. En son şekeri ekleyin. Reçeliniz kıvam alınca ocaktan alın. Afiyet olsun..

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