Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ülkemizde son derece gelişmiş bir ağ ile hizmet veriyor. Ülkemizde pek çok firma şehirlerarası yolcu taşımacılığı veriyor. Bu firmalardan biri de Kamil Koç... Kamil Koç 1923 yılında yük taşımacılığı hizmeti veren bir şirket olarak Bursa'da kuruldu. 1926 senesinde ise Kamil Koç şehirlerarası yolcu taşımacılığına başladı. Bu sektörde Kamil Koç ilk firma olma özelliğini gösteriyor. Şehirlerarası yolculuk için bilet arayanlar Kamil Koç online bilet al | Kamil Koç internetten bilet al konularını araştırıyor.

Kamil Koç kimin?

1923 yılında Kamil Koç, Bursa’da yük taşımacılığı şirketi olarak kuruldu. 1926 yılında Kamil Koç şehirlerarası yolcu taşımacılığına başladı. 2013 senesinde Kamil Koç 65 milyon TL karşılığında Yahudi şirketi Actera Group'a satıldı. 2019'da ise Kamil Koç Alman firması Flixbus'a satıldı. Flixbus; Avrupa ve Amerika'da yolcu taşımacılığı alanında pek çok ülke ve bölgede hizmet veriyor.

Kamil Koç bilet al | Kamil Koç online bilet al

Otobüs bileti satın almak isteyenlerin artık şubeye gitmesine gerek yok. Bunun yerine biletlerini online olarak almaları mümkün. Kamil Koç’tan bilet almak isteyenler “kamilkoc.com.tr” adresine tıklayıp anasayfadaki rezervasyon yap kısmından biletlerini alabiliyor. Kamil Koç fırsatlarından ve kampanyalarından yararlanmak isteyenler ise siteye üye olabiliyor. Elbette üye olmadan da bilet satın alabilirsiniz. Siteye üye olmak için anasayfanın sağ üst köşesinde bulunan üye ol kısmına tıklayıp aşamaları takip etmeniz yeterli.

Kamil Koç otobüs bileti ne kadar?

Otobüs biletleri şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının olduğu dönemde bir hayli yükselmişti. Ardından konuya devlet el attı ve Resmi Gazete’de yayınlanan kararla otobüs bileti fiyatlarına sınırlama getirilmişti. Söz konusu uygulamaya göre 101-115 km için otobüs bileti 100 TL, 301-350 km için 150TL ve 401-475 km arası 160 TL tavan fiyatları belirlenmişti. Bu uygulama 31 Temmuz 2020’de sona erdi.

Otobüs bileti alacak olanlar fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Otobüs bileti fiyatları firmalar ve kilometreye göre farklılık gösteriyor. Her il için farklı fiyat tarifeleri uygulanıyor. Kamil Koç’tan bilet almak istiyorsanız; firmanın internet sitesi üzerinden hem bilet uygunluğunu hem de fiyatlarını hızlıca öğrenebilirsiniz.

Ayrıca neredeyse tüm otobüs firmalarının bilet fiyatları ile sefer bilgilerine kendi internet sitelerinden ulaşmanız mümkün.

Kamil Koç seferleri

Kamil Koç, Türkiye’nin dört bir yanına sefer düzenliyor. Kamil Koç sefer bilgilerine kamilkoc.com.tr sayfasından ulaşmanız mümkün.

Kamil Koç uygulama indir

Kamil Koç’tan bilet almanın birkaç yolu var. Otobüs biletlerinizi şubelerden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ve telefonla satın alabilirsiniz. Kamil Koç uygulamasını indirdiğinizde ise pek çok avantajdan yararlanabilirsiniz. Kamil Koç uygulamasını Play Store veya App Store’den indirebilirsiniz.

Kamil Koç iletişim | Kamil Koç telefon

Online bilet almak istemeyenler otobüs biletlerini telefon üzerinden de alabilir. Bilet almak ya da aklınızdaki sorular için müşteri hizmetlerine 444 0 562 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Kamil Koç servis

Kamil Koç’tan otobüs bileti alanlar şube önlerinden kalkan servislerle otogarlara kadar götürülüyor. Bilet aldığınızda servis kalkış saatlerini de öğrenip söz konusu bu hizmetten faydalanabilirsiniz.

Kamil Koç otogar

Kamil Koç şube ve otogar bilgilerini arayanlar “Kamil Koç otogar telefon numarası” konusunu internetten araştırıyor. Kamil Koç şube ve otogar bilgilerine “kamilkoc.com.tr/terminal-ve-subeler” sayfasından ulaşabilirsiniz.