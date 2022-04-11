Kamil Erkut Güre kimdir? Kamil Erkut Güre neden öldü hastalığı neydi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah’tan rahmet,ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun." Peki Kamil Erkut Güre kimdir? Kamil Erkut Güre nereliydi, kaç yaşındaydı?

Kamil Erkut Güre kimdir?

Kamil Erkut Güre, İzmir‘de, 17 Ekim 1967 tarihinde dünyaya geldi. Kamil Erkut Güre, İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Atatürk lisesinden üstün başarıyla mezun oldu. Ardından girdiği Üniversite Yerleştirme Sınavında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üstün başarıyla mezun oldu.

Kamil Erkut Güre hangi görevlerde bulundu nerelerde çalıştı?

Mesleğe 1995 yılında Hâkim adayı olarak başlayıp sırasıyla; 1998 yılında Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı, 2003 yılında Hozat Cumhuriyet Savcılığı, 2005 yılında Çankırı Cumhuriyet Savcılığı, 2009 yılında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, 2014 yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, 2015 yılında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kamil Erkut Güre, 31.05.2019 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da yapan Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre evli ve bir çocuk babasıydı. Güre, 55 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 11 Nisan 2022 Pazartesi günü yaşamını yitirdiği açıklandı.