0553 313 94 23

Kamerun'un Anglofon bölgesinde saldırı: 9 kişi öldü

Anglofon bölgesinde ayrılıkçıların düzenlediği iki ayrı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:08
Kamerun'un Anglofon bölgesinde saldırı: 9 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısında İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgenin Muea şehrinde ayrılıkçı grupların bir hapishaneye düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 mahkum hapishaneden firar etti.

Ordu yetkilileri, ülkenin kuzeybatısındaki Momo kasabasında, askeri aracın pusuya düşürülmesi sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin yaralandığını açıkladı. Aynı bölgede askerler ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 6 ayrılıkçı öldürüldü.

ANGLOFON KRİZİ

Anglofon krizi, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesi üzerine çıkmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:08
  1. Ordu
  2. Kamerun
  3. Anglofon
  4. saldırı
  5. 9 ölü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i siyonistler zehirledi!
    1. Şok eden iddia: Fatih Sultan Mehmed'i..
    2. Ağrı Valiliğinden Leyla açıklaması
    3. Kadir İnanır yoğun bakımda mı? Kadir..
    4. 45 kaçak göçmen yakalandı
    5. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    6. Filipinler'de belediye başkanı keskin..
    7. Tantanacılık yöntemiyle yankesicilik..
    8. Muş'ta kardeşler arasında arazi..
    9. Milyonların duygularına tercüman..
    10. Muharrem İnce seçim gecesini anlattı:..
    11. Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralı
    12. Sosyal Güvenlik Kurumundan..
    13. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    14. FETÖ’nün askeri yargı yapılanmasına..
    15. Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı:..
    16. FETÖ’den aranan üsteğmen yakalandı
    17. Leyla'dan kahreden haber geldi
    18. Minik Leyla'nın dedesi konuştu!
    19. İnce tek tek açıkladı! Seçim gecesi..
    20. Borsa, günü yükselişle bitirdi
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza alınmayacak sözler!
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar