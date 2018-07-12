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Kamerun'dan insanlık dışı o videoya yalanlama!

Kamerun'da internette yayılan bir videoda silahlı kişilerin Boko Haram terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiye sivilleri infaz ettiği ileri sürüldü.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:03
Kamerun'dan insanlık dışı o videoya yalanlama!

Kamerun'da internette paylaşılan ve ülkenin kuzeyinde çekildiği iddia edilen videoda, askeri üniformalı ve silahlı iki kişinin bir anne ve çocuklarını Boko Haram mensubu oldukları gerekçesiyle infaz ettiği görülüyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı İsa Bakary, söz konusu kişilerin ordu mensubu olmadığını, videonun orduyu karalamak için servis edildiğini belirtti.

Videodaki kişilerin silah ve giysilerinin söz konusu bölgede görev yapan askerlere ait olmadığını dile getiren Bakary, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın emriyle konuyla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı Ordu İletişim Başkanı General Didier Badjeck de sözkonusu videodaki kişilerin ordu mensubu olmadığını ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Videonun ordunun terörle mücadeledeki imajını ve başarısını hedef aldığını kaydeden Badjeck, "Böyle bir şeyi bir an bile aklınızdan geçirmeyin, kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Video provokasyon amacı taşıyor. Ordumuz her koşulda barışı korumak için mücadele veriyor." şeklinde konuştu.

Ülkenin kuzeyindeki Kolafata kentinde, pazartesiyi salıya bağlayan gece Boko Haram üyelerinin saldırısında iki sivil hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı.

Orta Afrika İnsan Hakları Ağı (Redhac) adlı yerel dernek, 2014'ten bu yana Kamerun'un kuzeyindeki Boko Haram saldırılarında en az 2 bin 500 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:03
  1. Ordu
  2. Boko Haram
  3. Video

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