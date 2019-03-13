Kamerun'dan AB'ye tepki

DAKAR (AA) - Kamerun devleti, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkedeki Anglofon krizinin iyi yönetilmediğine ve bazı muhaliflerin haksız yere tutuklandığına ilişkin suçlamalarını reddetti.

Hükümet Sözcüsü Rene Emmanuel Sadi yaptığı yazılı açıklamada, Kamerun İçin Yeniden Doğuş Hareketi Partisi (MRC) lideri Maurice Kamto ve destekçilerinin tutuklanmasının ülke yasalarına ve Kamerun'un imzaladığı uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin bir gezi sırasında Kamerun'daki muhaliflerin gözaltı durumu ve Anglofon krizine ilişkin endişelerini içeren konuşmasına atıf yapan Sadi, "Anglofon krizinin yaşandığı kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki durum kontrol altında ve normale dönme beklentileri her geçen gün daha da artıyor." diye konuştu.

Öte yandan Kamerun yönetimi, ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy'nin 5 Mart'ta uluslararası bir radyoya verdiği röportajda, muhaliflerin tutukluluğu ve Anglofon krizine yönelik açıklamalarına da tepki göstermişti.

ABD'li müsteşar Nagy, muhalif lider Maurice Kamto'nun serbest bırakılmasının "çok akıllıca olacağı" ve hükümetin Anglofon bölgelerdeki krizi yönetmesinde daha ciddi adımlar atması gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

- Muhalif tutuklamalar



Muhalif lider Maurice Kamto ve 2 mensubu, 26 Ocak'ta partisinin düzenlediği protestolardan 2 gün sonra gözaltına alınmıştı. Sonrasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri 100'e yakın Kamto destekçisini daha gözaltına almıştı. Kamto ve beraberindekilerin yargılanmasına devam ediliyor.

Ekim ayındaki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, halen seçimi kazandığını iddia ediyor.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, geçen ay Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.