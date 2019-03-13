0553 313 94 23

Kamerun'dan AB'ye tepki

Hükümet, AB'nin Anglofon krizinin iyi yönetilmediğine ve bazı muhaliflerin haksız yere tutuklandığına ilişkin suçlamalarına tepki gösterdi- Hükümet Sözcüsü Rene Emmanuel Sadi:- "Anglofon krizinin yaşandığı kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki durum kontrol altında ve normale dönme beklentileri her geçen gün daha da artıyor"

13 Mart 2019 Çarşamba 05:51
Kamerun'dan AB'ye tepki

DAKAR (AA) - Kamerun devleti, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkedeki Anglofon krizinin iyi yönetilmediğine ve bazı muhaliflerin haksız yere tutuklandığına ilişkin suçlamalarını reddetti.

Hükümet Sözcüsü Rene Emmanuel Sadi yaptığı yazılı açıklamada, Kamerun İçin Yeniden Doğuş Hareketi Partisi (MRC) lideri Maurice Kamto ve destekçilerinin tutuklanmasının ülke yasalarına ve Kamerun'un imzaladığı uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin bir gezi sırasında Kamerun'daki muhaliflerin gözaltı durumu ve Anglofon krizine ilişkin endişelerini içeren konuşmasına atıf yapan Sadi, "Anglofon krizinin yaşandığı kuzeybatı ve güneybatı bölgelerindeki durum kontrol altında ve normale dönme beklentileri her geçen gün daha da artıyor." diye konuştu.

Öte yandan Kamerun yönetimi, ABD'nin Afrika İşleri Müsteşarı Tibor Nagy'nin 5 Mart'ta uluslararası bir radyoya verdiği röportajda, muhaliflerin tutukluluğu ve Anglofon krizine yönelik açıklamalarına da tepki göstermişti.

ABD'li müsteşar Nagy, muhalif lider Maurice Kamto'nun serbest bırakılmasının "çok akıllıca olacağı" ve hükümetin Anglofon bölgelerdeki krizi yönetmesinde daha ciddi adımlar atması gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

- Muhalif tutuklamalar

Muhalif lider Maurice Kamto ve 2 mensubu, 26 Ocak'ta partisinin düzenlediği protestolardan 2 gün sonra gözaltına alınmıştı. Sonrasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri 100'e yakın Kamto destekçisini daha gözaltına almıştı. Kamto ve beraberindekilerin yargılanmasına devam ediliyor.

Ekim ayındaki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan ve oyların yüzde 14,23'ünü alarak ikinci olan Kamto, halen seçimi kazandığını iddia ediyor.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, geçen ay Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 05:51
  1. AB
  2. Anglofon
  3. Kamerun
  4. kriz
  5. Maurice Kamto
  6. Muhalefet
  7. tepki

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamerun'dan AB'ye tepki
    1. Kamerun'dan AB'ye tepki
    2. Bahçelievler’de yangın paniği
    3. Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
    4. Sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika..
    5. İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
    6. Deniz ulaşımına fırtına engeli
    7. Guaido, asker destek verince..
    8. Pentagon'dan "transseksüel askerler..
    9. Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın..
    10. Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın..
    11. İngiltere'de revize edilmiş Brexit..
    12. Avustralya Kardinali 6 yıl hapse..
    13. Brexit Anlaşmasına yine Red
    14. Brexit karşıtı ve destekçileri..
    15. Başkent’te kimlik soran Bekçi’ye ateş..
    16. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    17. Beşiktaş’ta trafik kazası; 1 yaralı
    18. Fransa'da eylemcilere sert ceza..
    19. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler..
    20. İİT'den Türkiye'nin "Medeniyetler..
    21. Barcelona Lyon maçı ne zaman saat..
    22. Bayern Münih Liverpool maçı ne zaman..
    23. Mescid-i Aksa'da neler oluyor?..
    24. Beşiktaş'ın yıldızından flaş açıklama!..
    25. (ÖZET) Manchester City Schalke 04 maç..
    26. (ÖZET) Juventus Atletico Madrid maç..
    27. Kaza haberini alan Akbağ, İzmir’e geldi
    28. Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza..
    29. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    30. Cristiano Ronaldo hat-trick yaptı!..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?