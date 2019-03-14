0553 313 94 23

Kamerun'da öğrencilerin elinde mayın patladı: 3 ölü

14 Mart 2019 Perşembe 22:18
Kamerun'da öğrencilerin elinde mayın patladı: 3 ölü

DAKAR (AA) - Kamerun'un, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Uzak Kuzey bölgesinde, 3 öğrencinin yolda buldukları mayının patlaması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya sınırına yakın Gambaru kentinde 3 öğrenci yerde buldukları mayınla oynamaya başladı. Mayının patlaması sonucu öğrenciler hayatını kaybetti.

Yetkili Bakari Midjiyawa, basına yaptığı açıklamada, patlayıcıdan bölgede faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütünün sorumlu olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, sabah Uzak Kuzey bölgesindeki Bonderi beldesine saldırı düzenleyen Boko Haram militanları bir sivili öldürdü.

Teröristler, daha sonra Nijerya'ya kaçtı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 22:18
  1. Boko Haram
  2. Kamerun
  3. mayın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Schalke 04'te Tedesco dönemi sona erdi
    1. Schalke 04'te Tedesco dönemi sona erdi
    2. ABD'li diplomatlar Venezuela'yı terk..
    3. İSİPAB konferansı "bildirgesiz" sona..
    4. İngiliz Parlamentosu, May'in önerisini..
    5. Erdoğan: "Küresel ekonomide artan..
    6. Erdoğan: "Bu krizler geride kaldı...
    7. İçişleri Bakanı Soylu, engelli genci..
    8. Türkiye’ye Enerji veren Kadınlar Ödül..
    9. Lübnan'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve..
    10. Kamerun'da öğrencilerin elinde mayın..
    11. Ankara'da hareketli anlar! Ekipler..
    12. Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tıp Bayramı..
    14. Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül..
    15. Konyasporlu Diagne ve kaleci Mücahit..
    16. Minibüs ile belediye otobüsü çarpıştı:..
    17. Tansiyon kaç olmalı? Tansiyon..
    18. Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar engeli
    19. "MHP ve AK Parti'ye oy veren seçmen de..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart'ta..
    21. "Ülkemin bütünlüğüne laf söyleyecek..
    22. Jandarma personel alımı başvuru..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden..
    24. Erdoğan: "Bu milletin kırmızı çizgisi..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp..
    26. ANİF-2019 kapılarını açtı
    27. İngiltere Parlamentosu AB’den erteleme..
    28. Pentagon'dan Google'a Çin sitemi
    29. Şırdan nedir, hayvanın neresidir?
    30. Turist çiftin tartıştıktan sonra..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu