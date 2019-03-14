Kamerun'da öğrencilerin elinde mayın patladı: 3 ölü

DAKAR (AA) - Kamerun'un, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Uzak Kuzey bölgesinde, 3 öğrencinin yolda buldukları mayının patlaması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya sınırına yakın Gambaru kentinde 3 öğrenci yerde buldukları mayınla oynamaya başladı. Mayının patlaması sonucu öğrenciler hayatını kaybetti. Yetkili Bakari Midjiyawa, basına yaptığı açıklamada, patlayıcıdan bölgede faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütünün sorumlu olduğunu ifade etti. Diğer yandan, sabah Uzak Kuzey bölgesindeki Bonderi beldesine saldırı düzenleyen Boko Haram militanları bir sivili öldürdü. Teröristler, daha sonra Nijerya'ya kaçtı. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.





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