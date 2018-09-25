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Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 8 ölü

Nijerya sınırı yakınında, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

25 Eylül 2018 Salı 21:16
Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 8 ölü

Çokuluslu Ortak Görev Gücü Komutanı Bouba Dobekreo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün Uzak Kuzey bölgesinde iki saldırı düzenlediğini belirtti.

General Dobekreo, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bölgede, Boko Haram geçen hafta Kamerun ordusunu hedef almış, 5 asker ciddi şekilde yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kamerun ordusu Mayıs 2014'ten bu yana terör örgütüyle mücadele ediyor. Uluslararası Kriz Grubuna (ICG) göre, Boko Haram, Uzak Kuzey bölgesinde bugüne kadar 2 bin sivil ve askerin ölümüne neden olurken, en az 1000 kişiyi de kaçırdı.

Ülkede 7 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimi öncesi düzenlenen saldırılar endişe uyandırıyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:16
  1. 8 sivil öldü
  2. Boko Haram
  3. Kamerun

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