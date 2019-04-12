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Kamerun'da Boko Haram saldırısı

Uzak Kuzey bölgesindeki yola döşenen mayının patlaması sonucu 4 asker yaşamını yitirdi

12 Nisan 2019 Cuma 20:11
Kamerun'da Boko Haram saldırısı

DAKAR (AA) - Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Boko Haram saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Uzak Kuzey bölgesinde Nijerya sınırında askeri araçla devriye görevi yapan 4 asker, Boko Haram üyelerinin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu öldü.

Olayda araçtaki 5 asker de yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 20:11
  1. Boko Haram
  2. Kamerun
  3. Uzak Kuzey Bölgesi

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