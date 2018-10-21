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Kamerun'da ayrılıkçıların orduyla çatışmasında 13 kişi öldü

Kamerun ordusu ile Anglofon bölgesindeki ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 13 ayrılıkçı öldürüldü.

21 Ekim 2018 Pazar 21:47
Kamerun'da ayrılıkçıların orduyla çatışmasında 13 kişi öldü

Kamerun ordusu ile Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 13 ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi. Kuzey-Batı Askeri Bölgesi Komutanı General Aga Robinson, basına yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların bölgedeki Nwa kentinde, cumhurbaşkanlığına bağlı bir merkeze saldırdığını söyledi.

Saldırıda baba ve oğul iki kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Robinson, ordunun bölgeye takviye kuvvet gönderdiğini aktardı. General Robinson, söz konusu bölgede ordu güçleriyle ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 13 ayrılıkçının öldürüldüğünü, ayrılıkçıların da köydeki 2 sivili kaçırdığını belirtti.

Hafta içi ülkenin güneybatısındaki Anglofon bölgesinde ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmada 10 ayrılıkçı öldürülmüştü. Kamerun'da 7 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle, Anglofon bölgesi olan ülkenin güneybatısı ve kuzeybatısında gerginlik yaşanıyor. Seçimde, Anglofon bölgelerinde kurulan sandıkların yüzde 40'ında ayrılıkçıların tehditleri nedeniyle oy kullanılamadı.

Seçimden bu yana çıkan şiddet olaylarında 30'a yakın sivil, ayrılıkçı ve asker hayatını kaybetti. Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimi resmi sonuçlarının 22 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 21:47
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