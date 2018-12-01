Kamerun'da ayrılıkçılara ve Boko Haram'a yönelik silahsızlanma programı

DAKAR (AA) - Kamerun hükümeti, Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgeler ile Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Uzak-Kuzey bölgesinde silahsızlanma programı başlattı.

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameye göre, çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki militanların silahsızlandırılması, tasfiyesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla ulusal komite (CNDDR) oluşturuldu.

Başbakan Philemon Yang yönetimindeki komite, Boko Haram üyeleri ile Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde faaliyet gösteren Anglofon ayrılıkçıların silah bırakmalarını ve programa dahil olan militanların sosyal hayata yeniden entegre olmalarını sağlayacak.

Merkezi başkent Yaounde'de olacak komitenin ayrıca Anglofon bölgelerin başkentleri Bamenda ve Buea ile Uzak-Kuzey bölgesindeki Mora kentinde şubeleri bulunacak.

Ülkede 2016 yılından bu yana devam eden Anglofon krizi, ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yeniden tırmanmış, Anglofon bölgelerde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar hız kazanmıştı.

Kamerun'u 36 yıldır yöneten ve son seçimi de kazanan Cumhurbaşkanı Paul Biya, 6 Kasım'da ayrılıkçılara silah bırakmaları çağrısında bulunmuştu.

Çad Gölü havzasında faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram, son aylarda Müslümanların çoğunlukta olduğu Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde saldırılarını artırmıştı.