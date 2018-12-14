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Kamerun'da ayrılıkçılar kendi paralarını bastı

Anglofon ayrılıkçılar, "amba" adını verdikleri para birimi oluşturdu- Cumhurbaşkanı Paul Biya, askeri mahkemelerde yargılanan 289 ayrılıkçıyı affetti

14 Aralık 2018 Cuma 18:40
Kamerun'da ayrılıkçılar kendi paralarını bastı

DAKAR (AA) - Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgelerindeki ayrılıkçıların, "amba" adıyla para bastıkları belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, geçen yıl Kamerun'un Güney-batı ve Kuzey-batı bölgelerinde sözde Ambazonya Federal Cumhuriyeti'ni ilan eden ayrılıkçılar, kendi paralarını bastı.

"Amba" adını verdikleri paranın bir biriminin 140 Orta Afrika CFA frangına (1,3 Türk Lirası) eşit olduğunu açıklayan ayrılıkçılar, "amba"nın 24 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Frankofonların çoğunlukta olduğu Kamerun'dan ayrılmak isteyen Anglofon Kamerunlular, Fransız Ulusal Hazinesi ile bağlantılı olduğu için Orta Afrika CFA frangını kullanmak istemiyor.

- Cumhurbaşkanı Biya'dan tutuklu Anglofonlara af

Diğer yandan Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, yayımladığı bir kararname ile Anglofon bölgelerindeki olaylarda tutuklanan 289 ayrılıkçıya yönelik davaların düşürülmesi talimatı verdi.

Biya, Twitter hesabından da yaptığı açıklamada, "Güney batı ve kuzey batı bölgelerinde işledikleri suçlardan dolayı tutuklanan 289 kişinin askeri mahkemelerde devam eden yargılamalarının durdurulmasına karar verdim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da "Kararname, Cumhurbaşkanının krize barışçıl çözüm bulma iradesini göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Savunma Bakanlığı, aftan yararlanacak kişilerin, nispeten daha hafif suçlardan yargılandığını, askeri mahkemelerde yapılacak açık duruşmanın ardından serbest bırakılacağını duyurdu.

Hükümet, aralık ayı başında Anglofon bölgeleri ile Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Uzak-Kuzey bölgesinde silahsızlanma programı başlatmıştı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, en az 85 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 160 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı, yaklaşık 75 bin Kamerunlunun ülkeye sığındığını duyurdu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:40
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