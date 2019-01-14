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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara operasyon

Hafta sonu düzenlenen operasyonlarda 9 ayrılıkçı öldürüldü

14 Ocak 2019 Pazartesi 17:19
Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılara operasyon

DAKAR (AA) - Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerinde, ordunun, ayrılıkçılara ait kamplara yönelik düzenlediği operasyonlarında 9 ayrılıkçının öldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı Ordu İletişim Başkanı General Didier Badjeck, basına yaptığı açıklamada, hafta sonu ordunun Anglofon bölgelerde ayrılıkçılara karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

General Badjeck, Güneybatı bölgesindeki Mofako'da bir kampa düzenlenen operasyonda 2 ayrılıkçının, Kuzeybatı bölgesindeki Alabukam'daki ayrılıkçı kampına yönelik operasyonda da 7 ayrılıkçının öldürüldüğünü aktardı.

Operasyonda bazı silah ve mühimmatların da ele geçirildiğini belirten General Badjeck, çıkan çatışmada 2 askerin yaralandığını ifade etti.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 17:19
  1. Anglofon krizi
  2. Kamerun
  3. operasyon

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