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Kamerun'da 117 hükümlü firar etti

Kamerun’un Anglofon bölgelerinden kuzeybatıda bir hapishaneden 117 tutuklunun firar ettiği bildirildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:53
Kamerun'da 117 hükümlü firar etti

Yerel basındaki haberlere göre, kuzeybatıda bulunan Wum kentinde üç haftadır elektrik olmamasından yararlanan silahlı kişiler, Wum Hapishanesi’ne arka taraftan girerek, mahkumları koğuşlarından çıkardı.

Silahlı kişiler, güvenlik görevlilerinin ikaz ateşine karşılık verirken hapishanedeki 117 tutuklu karışıklıktan yararlanarak kaçtı.

Silahlı kişiler de olay yerinden kaçmayı başardı.

Sosyal medyada, saldırıyı "Ambazonya'yı Yeniden Kurma Kuvvetleri" adlı, ayrılıkçı grubun üstlendiği iddia edildi.

Aynı bölgedeki bir hapishaneye, temmuz ayında yapılan silahlı saldırı sonrası 163 mahkum firar etmişti.

ANGFLON KRİZİ

Hükümetin, İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda en az 400 sivil hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:53
  1. Anglofon bölge
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  4. Kamerun

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