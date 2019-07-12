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Kamerun ordusundan ayrılıkçılara operasyon: 7 ölü

12 Temmuz 2019 Cuma 13:06
Kamerun ordusundan ayrılıkçılara operasyon: 7 ölü

DAKAR (AA) - Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı eyaletinde, ayrılıkçılara yönelik operasyonda en az 7 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, adının açıklanmasını istemeyen bir ordu yetkilisi, Esu beldesinde faaliyet gösteren ayrılıkçılara operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yetkili, operasyonda 7 ayrılıkçının öldüğünü söyledi.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Kriz Grubu'nun son raporuna göre, Anglofon krizinde 1850 kişi yaşamını yitirdi. Krizin başından beri 530 bin kişi ülke içinde yerinden olurken, 35 bini komşu ülke Nijerya'ya kaçan on binlerce kişi mülteci konumuna düştü.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:06
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