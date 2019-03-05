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Kameralı zabıtalar iş başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekiplerinde mobil araç kameralı denetim sistemini başlattı.

05 Mart 2019 Salı 15:17
Kameralı zabıtalar iş başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekiplerinde mobil araç kameralı denetim sistemini başlattı. Ses ve görüntü kaydı yapan mevcut zabıta yaka kameralarının ardından mobil araç kamera sistemi de devreye girdi.

 

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtaları denetimlerdeki şeffaflığı arttırarak hizmet kalitesini yükseltmek maksadıyla mobil araç kamera sistemleri ile denetim yapmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, artık mobil araç kameraları aracılığıyla yaptıkları rutin denetimleri ve operasyonları kayıt altına alıyor. Zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin daha sağlıklı hale gelmesi hedefiyle yapılan uygulama sayesinde, denetim ve uygulamalar sırasında zabıta memurları ile vatandaşlar arasında yaşanan sorunların, iddiaların ve şikâyetlerin engellenmesi, etkin bir denetleme ortamı oluşturulması amaçlanıyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca mobil Zabıta ekip araçlarının dört bir yanına kurulan kameralar ile 360 derece görüş açısı elde ediliyor. Mobil kamera sistemi ses, fotoğraf ve geniş açı Full HD görüntü kaydı yapabilme özelliğinin yanı sıra kayıtlar 90 günden daha fazla süre ile saklayabiliyor.

 

İnsan odaklı hizmet

 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikleri ilk günden beri insan odaklı hizmet sunmak amacıyla akıllı belediyecilik uygulamalarını bir bir devreye aldıklarını söyledi. Başkan Aktaş, “Zabıta mobil kamera sistemi uygulaması ile zabıta ekiplerinin denetimlerini kayıt altına alıyoruz. Zabıta hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, memur-vatandaş ilişkilerinin kontrol edilmesi, denetim sırasında yaşanan gerginlik ve istenmeyen durumların engellenmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi tek hedefimiz. Kamera sistemi ile denetim ve işlemlerin nezaket kuralları içerisinde gerçekleşmesini sağlayacağız” dedi.

 

Kayıtlar silinemiyor

 

Araç dışı görüntü ve ses kaydı için kullanılacak olan kameralar, araçların çevresini görecek şekilde monte edildi. Kontak açılmasıyla başlayan kamera sistemi, denetim ve operasyon süresince açık kalıyor. Kayıtlar, göreve çıkan personelce kesinlikle silinemiyor. Geri görüş kamerası olarak da kullanılabilen kameralar yüksek derecede toz, sıvı ve vandalizm korumasına sahip. İstenildiği takdirde mobil araçlar uzaktan takip edilerek en kısa sürede görev mahalline yönlendirilmesi sağlanabiliyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:17
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