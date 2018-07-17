Kameraları gören 'kedicikler' FETÖ pozu verdi!

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi.

Adnan Oktar'ın röntgen odası ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...

Kara para mı aklıyor? "Adnan Oktar'ın müridi" Acun Ilıcalı'yı çıldırtan haber!

FETÖ'CÜLER DE BU POZU VERDİ

Bu pozlar FETÖ'den gözaltına alınan Hayati Başdağ'ın pozunu hatırlattı. İlk FETÖ operasyonlarında gözaltına alındığında ellerini havaya kaldırarak kelepçeli ellerini gösteren Eski Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati Başdağ da aynı hareketi yapmıştı.

Adnan Oktar örgütünden 'grup seks' itirafı: Kadınları...

Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri

Acun Ilıcalı da Adnan Oktar'ın müridi! Operasyon yapılacak mı?

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın ipliğini ilk Akit TV pazara çıkardı

Adnan Oktar'ın evinden çıkanlar şoke etti! Önce cephanelik şimdi de...

İsrail gazetesinde şok itiraf: Adnan Oktar'ı temize çeken hakimler hapse atıldı

İsrail gazetesinde şok "seks örgütü" itirafı: Kedicikler Adnan Oktar ile...