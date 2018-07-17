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Kameraları gören 'kedicikler' FETÖ pozu verdi!

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 19:43
Kameraları gören 'kedicikler' FETÖ pozu verdi!

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan ve 'kedicik' olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi.

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Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

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FETÖ'CÜLER DE BU POZU VERDİ

Bu pozlar FETÖ'den gözaltına alınan Hayati Başdağ'ın pozunu hatırlattı. İlk FETÖ operasyonlarında gözaltına alındığında ellerini havaya kaldırarak kelepçeli ellerini gösteren Eski Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati Başdağ da aynı hareketi yapmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:43
  1. İstanbul
  2. Vatan Caddesi
  3. adnan oktar
  4. kedicikler
  5. GÜNCEL Haberleri
  6. Hayati Başdağ

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