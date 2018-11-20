Kameralardan tespit edilen silahlı soyguncu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde market görevlisini tabancayla tehdit ederek yazar kasadaki 3 bin lirayı alıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli, Hatay'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir marketler zincirinin Serinevler Mahallesi'ndeki şubesinden 5 gün önce yaklaşık 3 bin liranın silahlı kişi tarafından gasbedilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelinin kimliğini belirledi.

Marketin güvenlik kamerası görüntüsünden eşkali tespit edilen şüphelinin daha sonra bölgedeki yaklaşık 35 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yaklaşık 400 metre mesafedeki bir eve girdiği saptandı.

Bu kişinin ev sahibi F.Y'nin oğlu Yasin Y. (29) olduğu bilgisine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin olaydan sonra Hatay'ın İskenderun ilçesine kaçtığını belirledi.

İskenderun'a giden ekipler, şüpheli Yasin Y'yi kaldığı otelde üzerinde 2 bin 700 lira ile yakaladı.

Olayda kullanılan tabancayı da şüphelinin yanında bulan ekipler, bu silahın kurusıkı olduğunu tespit etti.

Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Marketin güvenlik kamerasına, montunun kapüşonu ve atkıyla yüzünü gizlemeye çalışan şüphelinin içeriye girip içecek ve yiyecek alması yansıyor.

Görüntülerin devamında biri kadın iki müşterinin marketten ayrılması ve şüphelinin kasaya yönelip görevliye belinden çıkarttığı tabancayı doğrultması yer alıyor.

Daha sonra görüntülerde şüphelinin, yazar kasayı anahtar olmadan açamayacağını belirten görevliye çikolata uzatıp satış işlemi yapmasını isteyerek kasayı açtırması ve paraları alıp kaçması görülüyor.

- Olay

Polis ekipleri, 15 Kasım'da bir marketler zincirinin Serinevler Mahallesi'ndeki şubesinden gasp ihbarı almıştı. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, bir kişinin buradaki görevlileri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı gasbettiği iddiası üzerine araştırma başlatmıştı.