Kameralara aldırış etmeden çaldı Ankara’da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.

Ankara’da bir şahıs güvenlik kameralarına aldırış etmeden çaldığı bisiklete binip kaçtı.



Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi, Ahievran Mahallesi’nde bulunan bir binanın bahçesinde meydana geldi. Önünden geçtiği bir binanın bahçesindeki bisikleti fark eden şahıs, bahçeye girip bir süre etrafı gözlemledi. Güvenlik kameralarını fark eden şahıs aldırış etmeden bisikleti bahçeden aldı. Şahsın bisiklete binerek kaçtığı görüntüler ise binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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