  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1.000 ton kimyasal madde: Avrupa’da uyuşturucuya tarihi darbe, 24 laboratuvar çökertildi Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!" ABD, NATO’daki askeri varlığını azaltıyor: Pentagon’dan ‘kademeli çekilme’ planı ‘Rojava kırmızı çizgimizdir’ dedi cevabı yedi! DEM'li Gergerlioğlu'na ayar üstüne ayar Esir alınan insanlara terör propagandası! PKK yandaşlarından kahvehaneye baskın Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar! Halk otobüsü eve daldı; büyük bir faciadan dönüldü CHP'li belediyeler her yerde aynı Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!" Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir
Teknoloji Kamerada yeni özellik: iPhone 18'in ön tasarımı sessiz sedasız ortaya çıktı
Teknoloji

Kamerada yeni özellik: iPhone 18'in ön tasarımı sessiz sedasız ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kamerada yeni özellik: iPhone 18'in ön tasarımı sessiz sedasız ortaya çıktı

Kamerada kesiti iddiası sonrası iPhone 18 serisiyle ilgili sessiz sedasız yaptığı tasarım değişikliği iddialarına yanıt geldi. Güvenilir iki kaynak, sol üst köşede selfie kamerası yer alacağı yönündeki söylentilerin gerçek olmadığını açıkladı.

Apple'ın 2026'da duyuracağı iPhone 18 serisinin hem tasarım hem de donanım yönünden radikal değişimler sunacağı söyleniyordu. Öyle ki son günlerde, ekranın sol üst köşesine taşınmış bir ön kamera kesiti iddiası paylaşılmıştı. Ancak Çin merkezli iki güvenilir sızıntı kaynağı, bu iddiaları net biçimde yalanladı.

Instant Digital, iPhone 18 Pro sızıntılarında yer alan ve ekranın sol üst köşesinde bulunan selfie kamerası iddialarını "tamamen yanlış bilgi" olarak nitelendiriyor. Kaynağa göre yaşanan karışıklık, ekran altına alınacak bazı Face ID bileşenlerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Instant Digital, sol tarafa taşınacak bileşenin ön kamera değil, ekran altı kızılötesi sensör olduğunu söyledi.

Benzer bir açıklama da X üzerinden Schrödinger'den geldi. Paylaşıma göre iPhone 18'de yalnızca flood illuminator ve infrared kamera sol üst köşeye ve ekran altına alınacak. Buna karşılık Dot Projector ve ön kamera, mevcut tasarımda olduğu gibi ekranın üst orta bölümündeki Dynamic Island içinde kalmaya devam edecek.

Görünen o ki Apple, iPhone 18 serisinde radikal bir ön tasarım değişikliği yerine, Face ID bileşenlerini kademeli olarak ekran altına taşıyan daha temkinli bir yaklaşım izleyecek. Donanım tarafında ise iPhone 18 Pro modelleri önemli yeniliklerle gelecek. Serinin, TSMC’nin 2nm üretim sürecine dayanan A20 Pro yongasıyla donatılması bekleniyor.

Ayrıca 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutları korunurken, 18 MP ön kamera, değişken diyaframlı 48 MP ana kamera, 48 MP periskop telefoto ve 48 MP ultra geniş açı sensör öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak Apple C2 modem, 12 GB LPDDR5 RAM, 5G tabanlı uydu bağlantısı ve yeni bordo renk seçeneği de sızıntılarda öne çıkan başlıklar arasında. Kamera kontrol tuşunda ise kapasitif katmanın kaldırılarak yalnızca basınca duyarlı bir yapı tercih edileceği konuşuluyor. 

Kahvenin içmek dışında bilinmesi gereken mükemmel bir özelliği var: Yeni çıkan detay, evde hazırlama yöntemi
Kahvenin içmek dışında bilinmesi gereken mükemmel bir özelliği var: Yeni çıkan detay, evde hazırlama yöntemi

Kadın - Aile

Kahvenin içmek dışında bilinmesi gereken mükemmel bir özelliği var: Yeni çıkan detay, evde hazırlama yöntemi

DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı
DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı

Aktüel

DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı

Bunu yapın topuk çatlağı kalmasın: İki malzeme ile yapın! İlaç gibi bir şey..
Bunu yapın topuk çatlağı kalmasın: İki malzeme ile yapın! İlaç gibi bir şey..

Kadın - Aile

Bunu yapın topuk çatlağı kalmasın: İki malzeme ile yapın! İlaç gibi bir şey..

Sinir sıkışması tedavisi için bitkisel kür: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Etkisi çok
Sinir sıkışması tedavisi için bitkisel kür: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Etkisi çok

Kadın - Aile

Sinir sıkışması tedavisi için bitkisel kür: Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Etkisi çok

Ahmet Turan Alkan: Çok şey mi istiyor?
Ahmet Turan Alkan: Çok şey mi istiyor?

Aktüel

Ahmet Turan Alkan: Çok şey mi istiyor?

İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!
İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!

Gündem

İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!

Türkiye Rusya'da konuşuluyor: Rusya’da Türk dizileri bakın nasıl konuşuldu!
Türkiye Rusya'da konuşuluyor: Rusya’da Türk dizileri bakın nasıl konuşuldu!

Gündem

Türkiye Rusya'da konuşuluyor: Rusya’da Türk dizileri bakın nasıl konuşuldu!

100 yaşına gelme sırrını Canan Karatay açıkladı! Beynin çalışması buna bağlı
100 yaşına gelme sırrını Canan Karatay açıkladı! Beynin çalışması buna bağlı

Kadın - Aile

100 yaşına gelme sırrını Canan Karatay açıkladı! Beynin çalışması buna bağlı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23