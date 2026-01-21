Kamerada yeni özellik: iPhone 18'in ön tasarımı sessiz sedasız ortaya çıktı

Apple'ın 2026'da duyuracağı iPhone 18 serisinin hem tasarım hem de donanım yönünden radikal değişimler sunacağı söyleniyordu. Öyle ki son günlerde, ekranın sol üst köşesine taşınmış bir ön kamera kesiti iddiası paylaşılmıştı. Ancak Çin merkezli iki güvenilir sızıntı kaynağı, bu iddiaları net biçimde yalanladı.

Instant Digital, iPhone 18 Pro sızıntılarında yer alan ve ekranın sol üst köşesinde bulunan selfie kamerası iddialarını "tamamen yanlış bilgi" olarak nitelendiriyor. Kaynağa göre yaşanan karışıklık, ekran altına alınacak bazı Face ID bileşenlerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Instant Digital, sol tarafa taşınacak bileşenin ön kamera değil, ekran altı kızılötesi sensör olduğunu söyledi.

Benzer bir açıklama da X üzerinden Schrödinger'den geldi. Paylaşıma göre iPhone 18'de yalnızca flood illuminator ve infrared kamera sol üst köşeye ve ekran altına alınacak. Buna karşılık Dot Projector ve ön kamera, mevcut tasarımda olduğu gibi ekranın üst orta bölümündeki Dynamic Island içinde kalmaya devam edecek.

Görünen o ki Apple, iPhone 18 serisinde radikal bir ön tasarım değişikliği yerine, Face ID bileşenlerini kademeli olarak ekran altına taşıyan daha temkinli bir yaklaşım izleyecek. Donanım tarafında ise iPhone 18 Pro modelleri önemli yeniliklerle gelecek. Serinin, TSMC’nin 2nm üretim sürecine dayanan A20 Pro yongasıyla donatılması bekleniyor.

Ayrıca 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutları korunurken, 18 MP ön kamera, değişken diyaframlı 48 MP ana kamera, 48 MP periskop telefoto ve 48 MP ultra geniş açı sensör öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak Apple C2 modem, 12 GB LPDDR5 RAM, 5G tabanlı uydu bağlantısı ve yeni bordo renk seçeneği de sızıntılarda öne çıkan başlıklar arasında. Kamera kontrol tuşunda ise kapasitif katmanın kaldırılarak yalnızca basınca duyarlı bir yapı tercih edileceği konuşuluyor.