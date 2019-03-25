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Kamera kayıtlarını da çalan hırsızlar başka kameraya yakalandı

25 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Kamera kayıtlarını da çalan hırsızlar başka kameraya yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da bir marketten 260 paket sigara çalan 3 şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası kaydını almalarına rağmen çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ata Mahallesi'nde bir marketten hırsızlık yapılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada marketten 260 paket sigara çalındığı belirlendi.

Ekipler, marketteki güvenlik kamerası kaydının da çalındığını tespit edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen H.G, İ.D. ve M.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:04
  1. HIRSIZLIK
  2. kamera
  3. Paket
  4. Sigara

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