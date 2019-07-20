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Kamburlukartık çaresiz değil

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) biriminde, kamburluğun başarıyla tedavi edildiği belirtildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
Kamburlukartık çaresiz değil

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) biriminde, kamburluğun başarıyla tedavi edildiği belirtildi.


Omuz, sırt ve bel ağrıları ile kas kuvvetsizliklerine ve sinir sıkışmalarına yol açarak, yaşam kalitesini ciddi ölçüde bozan, başta kamburluk olmak üzere çeşitli nedenlerden kaynaklı duruş bozukluklarıFethi Sekin Şehir Hastanesi’ndetedavi ediliyor. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) tarafından, “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen hastanede, ileri teknoloji cihazlarla uluslararası standartlarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hizmetleri sunuluyor. Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından verilen FTR hizmetleri kapsamında,halk arasında sıkça görülen ve erken yaşlarda müdahale edilmediği takdirde kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilen duruş bozukluklarının da tedavi edildiği aktarıldı.


Halk arasında kamburluk olarak bilinen Kifoz’unhastalıkolmadığı belirtilen açıklamada,“Omuz, sırt ve bel ağrıları ile kas kuvvetsizliklerine ve sinir sıkışmalarına yol açıp, erken yaşlarda omurların eğilmesi ile oluşan duruş bozuklukları tedavi edilmediğinde kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürebiliyor. Sırt omurgasının öne doğru eğik olması olarak ifade edilen Kifoz’un 20-55 derecelik açısı normal kabul ediliyor. Postural kifoz, kamburluk yakınmasının en sık nedeni oluşturuyor. İstendiğinde veya uyarıldığında kişi dik durabilir. Doğumsal çeşidi ise embriyonik dönemde oluşuyor. Omurlarda oluşum veya ayrılma defekti olan bu rahatsızlık hızla ilerliyor. Bu nedenle erken dönemde müdahale edilmesi büyük önem taşıyor. Kifoz, en sık adolesan ve genç erişkin dönemde ortaya çıkıyor. Kötü duruş ve oturuş alışkanlıkları en sık görülen kifoz nedenleri arasında yer alıyor. Fiziksel kondüsyon ve kas kuvveti yetersizliği sırtta eğilmeye yol açıyor. Düz tabanlık gibi deformiteler, bel çukurluğunda artma, karın kaslarında zayıflık, zayıf sırt kasları, desteklenmeyen iri göğüsler de diğer önemli sebepleri oluşturuyor. Bu tür duruş bozuklukları boyun, omuz ve sırt ağrılarına zemin hazırlıyor. Bu durumdaki kişiler, uyarıldıklarında dik durabilirler ancak, doğumsal diye tabir edilen kamburlukta kişi uyarılsa bile dik durmayı başaramıyor. Bu tür kamburluğun en sık görülen sebebini ise ‘Scheuermann’ hastalığı oluşturuyor. Bu hastalığın kaynağı da bilinmemekle birlikte 8-12 yaşlarında görülüyor” denildi.


Tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilen açıklamada, “ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’ne Kifoz şikayeti ile başvuran hastalarda egzersiz programlarının da içinde olduğu çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor. Tedaviye öncelikle ağrı kesici ilaçlar, egzersiz ve korse gibi yöntemlerle başlanıyor. Eğer altta yatan bir kemik erimesi yani osteoporoz varsa, öncelikle buna yönelik tedaviler yapılarak kamburluğun ilerleyişi yavaşlatılabiliyor. Erişkin yaştaki kamburlukta korse tedavisi sadece ağrıyı azaltma amacıyla kullanılıyor. Çünkü kemik gelişimini tamamlamış bireylerde korse ile oluşan kamburluk düzeltilemiyor, ancak, fizik tedavi ve egzersizler ile kifoza bağlı ağrı azaltılabiliyor. Bu amaçla kamburluğa ters yönde etki edecek vücut pozisyonunun elde edilmesi, düzenli egzersiz, yüksek düzey aktivitenin korunması ve günlük germe egzersizlerinin devamı ile kifozun tedavisinde başarılı sonuçlar alınabiliyor” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:33
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