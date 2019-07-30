Kamboçya'da plastik atık ithal eden şirkete ceza

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da, ABD ve Kanada'dan 83 konteyner dolusu plastik atık ithal ettiği belirlenen şirkete 260 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 446 bin lira) para cezası uygulandığı bildirildi.

Gümrük ve Vergi Genel Müdürü Kun Nhim düzenlediği basın toplantısında, Chungyuen Plastik Üretim Şirketinin Eylül 2018'den bu yana 27 parti halinde 83 konteynır dolusu plastik atık ithal ettiğini belirtti.

Şirkete 260 bin dolar ceza kesildiğini ifade eden Kun Nhim, atıkları, satın aldığı ABD ve Kanada'ya göndermesi için şirkete 24 Ağustos'a kadar süre tanındığını, aksi takdirde firma hakkında cezai kovuşturma başlatılacağını kaydetti.

- Sihanoukville Limanı'nda 83 konteyner plastik atık bulunmuştu

Başbakan Samdech Techo Hun Sen, bir kabine toplantısında, hükümetin, geri dönüştürülmek üzere atık ithal edilmesine izin vermediğini belirterek, "Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir." ifadesini kullanmıştı. Birkaç gün sonra 16 Temmuz'da Sihanoukville Limanı'nda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık bulunmuştu.

İngiliz Guardian gazetesinin haziranda yaptığı haber, ABD'nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını Asya ve Afrika'da, Kamboçya gibi kendi plastik atıklarını geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

Çin'in geçen yıl başında ülkeye plastik atık ithalini tamamen yasaklamasının ardından, atık sevkiyatları bölgedeki Endonezya, Tayland ve Malezya gibi ülkelere yönelmişti. Bir süre sonra bu ülkeler de atık ithalatını yasaklamaya başlamıştı.