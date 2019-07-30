0553 313 94 23

Kamboçya'da plastik atık ithal eden şirkete ceza

ABD ve Kanada'dan 83 konteynır plastik atık ithal ettiği belirlenen şirkete 260 bin dolar ceza kesildi- Şirkete, atıkları ABD ve Kanada'ya iade etmesi için 24 Ağustos'a kadar süre tanındı

30 Temmuz 2019 Salı 17:55
Kamboçya'da plastik atık ithal eden şirkete ceza

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da, ABD ve Kanada'dan 83 konteyner dolusu plastik atık ithal ettiği belirlenen şirkete 260 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 446 bin lira) para cezası uygulandığı bildirildi.

Gümrük ve Vergi Genel Müdürü Kun Nhim düzenlediği basın toplantısında, Chungyuen Plastik Üretim Şirketinin Eylül 2018'den bu yana 27 parti halinde 83 konteynır dolusu plastik atık ithal ettiğini belirtti.

Şirkete 260 bin dolar ceza kesildiğini ifade eden Kun Nhim, atıkları, satın aldığı ABD ve Kanada'ya göndermesi için şirkete 24 Ağustos'a kadar süre tanındığını, aksi takdirde firma hakkında cezai kovuşturma başlatılacağını kaydetti.

- Sihanoukville Limanı'nda 83 konteyner plastik atık bulunmuştu

Başbakan Samdech Techo Hun Sen, bir kabine toplantısında, hükümetin, geri dönüştürülmek üzere atık ithal edilmesine izin vermediğini belirterek, "Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir." ifadesini kullanmıştı. Birkaç gün sonra 16 Temmuz'da Sihanoukville Limanı'nda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık bulunmuştu.

İngiliz Guardian gazetesinin haziranda yaptığı haber, ABD'nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını Asya ve Afrika'da, Kamboçya gibi kendi plastik atıklarını geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

Çin'in geçen yıl başında ülkeye plastik atık ithalini tamamen yasaklamasının ardından, atık sevkiyatları bölgedeki Endonezya, Tayland ve Malezya gibi ülkelere yönelmişti. Bir süre sonra bu ülkeler de atık ithalatını yasaklamaya başlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:55
  1. ithal
  2. Kamboçya
  3. plastik atık
  4. Sihanoukville Limanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin otobüsle çarpıştığı kaza anı kamerada
    1. Otomobilin otobüsle çarpıştığı kaza..
    2. Arbedede kendi beylik tabancası ile..
    3. "YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği..
    4. Rusya'da seçim protestosu
    5. Niğde’de Çöp Vakti Uygulaması Başlıyor
    6. ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde..
    7. Niğde Belediyesi İçme Suyu Kayıp Kaçak..
    8. Yalova 90. Yıl Spor Salonu yeni sezona..
    9. Sırt ağrıları doğal yollarla nasıl..
    10. MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner:..
    11. Anayasa Mahkemesi: "Anayasa Mahkemesi..
    12. İtalya'dan uluslararası topluma..
    13. Başkan Yüksel, Başkan Şadi Yazıcı’nın..
    14. Anayasa Mahkemesi: "Bu bildirinin..
    15. La Liga'dan kulüplere "Ekonomik..
    16. Ünye’de kadınlar lokalinde yaz dönemi..
    17. Eski Bakan Özak: “Mustafa Demir Samsun..
    18. Kardemir Karabükspor’da yeni teknik..
    19. AYM'den skandal kararla ilgili ilginç..
    20. Rektum kanseri nedir? Rektum kanseri..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!