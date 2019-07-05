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Kamboçya’da öldürülen Türk, Adana’da toprağa verildi

Kamboçya'daki bir lokantada, işçisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Türk vatandaşının cenazesi, memleketi Adana'da defnedildi

05 Temmuz 2019 Cuma 18:18
Kamboçya’da öldürülen Türk, Adana’da toprağa verildi

ADANA (AA) - Uzak Doğu ülkesi Kamboçya'daki bir lokantada işçisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Türk vatandaşı Erkan Avcı, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kamboçya'da lokanta işleten Ercan Avcı (46), hırsızlık yaptığı iddiasıyla işçisi Halim Toker’i işten çıkardı. Toker, bunun üzerine 11 Haziran'da lokantaya gelerek Ercan Avcı'yı bıçakla yaraladı. Avcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından yakalanan ve gözaltına alınan Toker, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Adana'ya hava yolu ile getirilen ve Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Avcı’nın cenazesi, Pozantı Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağabey Şeref Avcı, cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada, kardeşinin Kamboçya'da bıçaklandığını, oğlunu arayan konsolosluk görevlilerinden öğrendiklerini belirtti.

"Kardeşimin eşini aradığımızda şüphelerimiz oldu." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Gerekenin yapılmasını ve bu olayın araştırılmasını istiyoruz. Bu işte bir art niyet var. Kardeşimin yanında kayınbiraderi işçi olarak çalışıyor. Eşi ve kayınbiraderi nerede? Neden gelmediler bu cenazeye? Bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse Kamboçya’ya kadar gideceğim."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:18
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