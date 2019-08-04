Kamboçya'da Kızıl Kmerler'in baş kuramcısı öldü Kamboçya'yı 1975-1979'da yöneten komünist Kızıl Kmerler rejiminin liderlerinden Nuon Chea hapishanede öldü

PHNOM PENH (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'yı 1975-1979'da yöneten komünist Kızıl Kmerler rejiminin liderlerinden Nuon Chea 93 yaşında hapishanede yaşamını yitirdi. Kamboçya'daki Birleşmiş Milletler destekli soykırım mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kasımda soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edilen Nuon Chea, hapishanede hayatını kaybetti. Kızıl Kmerler'in lideri Pol Pot'un sağ kolu ve ikinci adamı olan Nuon Chea, rejimin baş kuramcısı olarak tanınıyordu. Hakkındaki suçlamaları hiçbir zaman kabul etmeyen Nuon Chea, kendisinin ve yoldaşlarının kötü insanlar olmadığını savunmuştu. Kamboçya'da Kızıl Kmerler komünist rejiminin tarımda kolektifleştirme uygulamaları, ekonomik çöküntü ve kıtlığa yol açmış, ülkede binlerce siyasi muhalif ve eski rejimin izi olarak görülen eğitimli kişiler çalışma kamplarına gönderilmişti. Rejimin 4 yıllık iktidarında ülke nüfusunun yüzde 25'ini oluşturan yaklaşık 1,7 milyon kişi öldürülmüştü.

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