Kamboçya'da içme suyundan zehirlenme şüphesi: 10 kişi öldü
Kamboçya'nın Kratie kentinde sudan zehirlendiği düşünülen 10 kişi hayatını kaybetti.06 Mayıs 2018 Pazar 12:04
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, tarım ilacı karıştığı değerlendirilen sudan içen 10 kişi yaşamını yitirdi, 120 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan bu kişilerde kusma, solunum güçlüğü, baş dönmesi ve göğüs ağrısı görüldü.
Çevredeki çiftliklerde kullanılan tarım ilaçlarının, içme suyunun temin edildiği akarsuya karıştığından şüphe ediliyor.
Sudan alınan numuneler laboratuvara incelemeye gönderildi.
Kaynak: AA, AP
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