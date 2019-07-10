Kamboçya'da hükümet karşıtı eleştirmenin ölüm yılında 7 gözaltı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'da, hükümet karşıtı siyasi yorumcu Kem Ley'in üçüncü ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkililerince, 10 Temmuz 2016'da başkent Phnom Penh'de vurularak öldürülen siyasi analist Kem Ley'in ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Aralarında Budist rahiplerin de bulunduğu onlarca kişinin, cinayetin işlendiği alanda bir tören düzenlemeye çalıştığı ancak bunun polis tarafından engellendiği ifade edildi.

- "İzinsiz dini tören organize ettiler"

Ulusal Polis Sözcüsü General Chhay Kim Khouen, alanda broşür dağıtan 3 kişiyle "provokatif" kelimelerin yazılı olduğu tişörtler basan 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Chhay Kim Khouen, "Halkı kışkırtan, toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek kelimelerin yazılı olduğu tişörtler bastılar. Ayrıca izinsiz bir dini tören organize ettiler ve halkı hükümete karşı öfkelendirmek için yasa dışı broşürler dağıttılar." ifadelerini kullandı.

Tişörtlerin önünde Kem Ley'in resminin, arkasında da cinayetten hükümetin sorumlu tutulduğu bir mesajın bulunduğunu belirten Chhay Kim Khouen, gözaltına alınan 7 kişinin polis tarafından sorgulandığı bilgisini paylaştı.

- Kem Ley, benzin istasyonunda silahla öldürülmüştü

Polis, Temmuz 2016'da 45 yaşındaki Kem Ley'in, başkent Phnom Penh'de bir benzin istasyonunda silahla öldürüldüğünü açıklamıştı.

Olaydan kısa süre sonra yakalanan saldırgan, Kem Ley'i, kendisine olan borcunu ödemediği için öldürdüğünü iddia etmişti.

Kem Ley'i öldüren Oeuth Ang, 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.



Hükümet karşıtı halk hareketiyle bağlantısı olduğu belirtilen Kem Ley, yazılarında Başbakan Hun Sen'e sert eleştirilerde bulunuyordu.