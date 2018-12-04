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Kamboçya'da bu yıl dang hummasından 16 kişi hayatını kaybetti

04 Aralık 2018 Salı 15:24
Kamboçya'da bu yıl dang hummasından 16 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Kamboçya'da bu yılın 11 ayında 15 bin 233 kişide görülen dang humması nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua'nın haberine göre, Parazitoloji, Entomoloji ve Sıtma Kontrol Merkezi Başkanı Huy Rekol, dang humması virüsü nedeniyle bu yıl aralık ayına kadar 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Virüs kaptığı düşünülen kişilerin hemen hastaneye getirilmesi konusunda halkı uyaran Rekol, bu yılki dang humması kaynaklı ölümlerin, geçen yıla göre yüzde 50 arttığını ifade etti.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:24
  1. Dang humması
  2. Kamboçya

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