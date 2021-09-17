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Korona Virüs Kamboçya'da 6-11 yaşındaki çocuklara aşı yapılacak
Korona Virüs

Kamboçya'da 6-11 yaşındaki çocuklara aşı yapılacak

Kamboçya'da 6-11 yaşlarındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 16:19:00 -
Kamboçya'da 6-11 yaşındaki çocuklara aşı yapılacak

Kamboçya'da aylardır okullara gidemeyen 6-11 yaşlarındaki çocuklara, yüz yüze eğitime dönebilmeleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasına karar verildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, torunlarına ve üst düzey yetkililerin genç aile üyelerine aşı yapılan etkinlikte, ülke çapında başlayan aşılama kampanyasını tanıttı.

Kamboçya'da yaşları 11'den büyük çocuklar da aşılanırken Hun Sen, sağlık yetkililerine 3-5 yaş arasındaki çocukların aşı olup olamayacaklarının değerlendirilmesi talimatını verdi.

Yaklaşık 17 milyon nüfusa sahip Kamboçya'da, şubatta başlayan aşılama kampanyasında, aşılamaya uygun halkın yaklaşık yüzde 72'si en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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