0553 313 94 23

Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre, Hun Sen oyların en az yüzde 70'ini aldı

29 Temmuz 2018 Pazar 19:23
Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu

Kamboçya'daki genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Hun Sen'in liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi'nin (CPP) birinci olduğu bildirildi.

İletişim Bakanı Khieu Kanharith, 33 yıldır ülkeyi yöneden Hun Sen'in, seçimleri kazandığını ve beş yıl daha başbakanlık yapacağını açıkladı.

Kanharith, CPP'nin ne kadar oy aldığı hakkında bilgi vermedi. Ancak ülkenin devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre, CPP'nin oyların en az yüzde 70'ini alarak birinci olduğu belirtildi.

Seçimde, kayıtlı 8,3 milyon seçmenden yüzde 82'sinin oy kullandığı ve son yapılan seçimlere göre daha fazla katılım olduğu kaydedildi. 

Ulusal Seçim Komisyonu'nun resmi sonuçları 15 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.

Ana muhalefet partisinin yer almadığı seçime, iktidardaki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) yanı sıra 2013 genel seçiminde sandalye kazanamamış çoğu yeni kurulan 19 siyasi parti katıldı.

Kamboçya'nın sürgündeki muhalif lideri Sam Rainsy, seçimlerin adil olmadığı ve CPP'nin karşısında gerçek bir muhalefet partisi bulunmadığı gerekçesiyle, halka protesto çağrısı yaptı.

Hun Sen, genel seçimlerden önce muhaliflerine karşı sert önlemler almak, basın kuruluşlarını kapatmak ve tek güvenilir muhalefet partisini feshetmek için mahkemeleri kullanmakla suçlanıyor. 

Kamboçya Başbakanı, bu önlemleri almasının nedenini "barış ve istikrar ihtiyacı" olarak izah ediyor. 

Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti. 

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az bir farkla kazanmasından bu yana Kamboçya'da muhalefet üzerindeki baskı giderek artmış, partinin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmişti. 

Sam Rainsy'nin ardından bu yıl CNRP'nin başına geçen Kem Sokha da vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Başbakan Hun Sen, 5 Mart'ta, Rainsy'nin ülkedeki siyasi krizin sonlanması için müzakerelere başlanması çağrısına olumsuz yanıt vermişti. 

Hun Sen, barış ve istikrar için diyaloğa hazır olduğunu ancak Kamboçya yasalarına göre siyasi faaliyetlerden men edilmiş kişilerle müzakere etmeyeceğini belirtmiş ve Sam Rainsy'i hainlikle suçlamıştı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 19:23
  1. Kamboçya
  2. Hun Sen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    1. Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    2. Sel felaketinin ardından Sudan için..
    3. Başkan yeni transferleri açıkladı
    4. TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal..
    5. FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz..
    6. Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!
    7. Kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu
    8. Un çorbası nasıl yapılır?
    9. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl..
    10. Pancar suyunun inanılmaz faydaları
    11. Gebelikte kan uyuşmazlığı varsa ne..
    12. Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu
    13. Krampa dikkat!
    14. Mutlu evlilik için yapılması gerekenler
    15. Japon yazardan şoke eden açıklama!..
    16. Diriliş Kilisesi'nde FETÖ'cü casus..
    17. ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    18. Pepe'den flaş karar! Yönetime iletti
    19. Terör örgütüne üst düzey darbe
    20. Doğru yürüyüş için püf noktaları
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...