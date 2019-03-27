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Kamber: "Başka Türkiye yok"

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Gideceğimiz bir başka ülke yok.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:00
Kamber: "Başka Türkiye yok"

MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Gideceğimiz bir başka ülke yok. Bu nedenle Cumhur İttifakı ilelebet devam edecektir" dedi.


31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, "Milletimiz HDP’nin destek verdiği parti adayına oy vermez. Çanakkale, Sarıkamış şehitlerinin kemiklerini sızlatmaz. Kim ne çamura batarsa batsın. Biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Birileri beka ile belediyenin ilgisi ne diyor. 50 yıllık MHP aday göstermedi işte beka burada. Hizmeti şu getirdi bu getirdi. Gelen hizmet bu ilçe insanına gelmedi mi? Bunlar Kavak’a yapılmadı mı? Bu inkar siyaseti niye? Hiç ihtimal vermiyorum ama 1 Nisan’da olumsuz bir tablo çıkarsa göreceksiniz geziden başlayacaklar. Bu nedenle onlara yaptığınız hatayı görün diyoruz. Başka Türkiye yok. Gideceğimiz bir başka yerimizde yok. Bu nedenle bu Cumhur ittifakı ilelebet devam edecektir. Türk milleti teröre kucak açanların desteklediği partiye oy vermez. Verirse bu ülke için can veren kan döken Çanakkale ve tüm şehitlerimizin kemikleri sızlar. Aslında bunlar kendileri de battıkları çukuru biliyorlar ama geri dönemiyorlar. Onlar gitsin Pensilvanya’yı dinlesin. Ülkücülükte emeklilik yoktur. Ülkücülükte beka vardır. Dava vardır. Kavak’ta kimse hayale kapılmasın. Seçim burada bitti ve Cumhur ittifakı kazandı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:00
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