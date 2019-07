İSTANBUL (AA) - Şarkılarında klasik cazın yanı sıra hip hop ve R&B tınılarına yer veren Kamasi Washington hayranlarıyla buluştu.

Saksafoncu, besteci, yapımcı ve grup lideri kimlikleriyle tanınan Washington, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Volkswagen Arena'da sahne aldı.



Konserde tenor saksafon performansı sergileyen sanatçıya; Rickey Washington flüt ve soprano saksafon, Ryan Porter trombon, Brandon Coleman klavye, Ronald Bruner Jr. ve Tony Austin davul, Miles Mosley bas gitar, Patrice Quinn ise vokal ile eşlik etti.

Grup, cazseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Show Us The Way", "Journey", "Abraham", "Truth", "Askim" ve "Fists of Fury" adlı şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı yorumladı.

Konser öncesi fuaye alanında, farklı müzik türlerinden seçkileriyle DJ Merve Evirgen de performans sergiledi.

- Kamasi Washington

Çıkışını, 2015'te yayımladığı ilk albümü "The Epic" ile yapan, bu çıkışını da prestijli pek çok ödül ve iş birlikleriye perçinleyen Kamasi Washington, bugüne kadar John Legend, Run the Jewels, Ibeyi gibi yıldız müzisyen ve topluluklarla ortak çalışmalara imza attı.

Washington, Coachella, Glastonbury, Fuji Rock, Bonnaroo ve Primavera gibi dünyanın belli başlı festivallerinde sahne alırken, müziğiyle atıfta bulunduğu çokkültürlülüğe bir kez daha vurgu yaptığı multimedya enstalasyonuyla 2017'deki Whitney Bienali'ne de katıldı.