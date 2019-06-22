Kaman Ortaokulu’nun 52 yıllık mezunları bir araya geldi

Kaman Ortaokulunun 52 yıllık mezunları bir araya gelerek ilçe belediyesini ziyaret etti.

Kaman Ortaokulunun 1967 mezunları Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak’a hayırlı olsun ziyaretindebulundu. İlk buluşmanın 1970 yılında gerçekleştiğini ve belirli aralıklarla 11 kez buluştuklarını söyleyen iş adamı Faik Güngör, “Kaman Belediyesine başkan seçilen, değerli kardeşimiz Necati Çolak’a arkadaşlarımızla birlikte hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. 1967 yılında birbirimize verdiğimiz söz neticesinde ilki 1970 yılında olmak üzere 11 kez bir araya geldik. Buluşmalarda eski günleri konuşuyor, sohbetler ediyoruz. Necati Başkan’a da hayırlı olsun diyerek bu yıl buluşma tarihimizi belirledik. Kaman Ortaokulu 1967 mezunlarının 12’nci buluşması 7-8 Eylül’de Hirfanlı’da gerçekleşecek" dedi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ise yarım asırı aşkındır bu buluşmaları yapan 1967 mezunlarını takdir ettiğini belirttiği açıklamasında, “Birbirlerine verdiği sözü 52 yıldır tutan büyüklerimiz tevazu gösterip geldiler. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen birbirlerinden kopmadan ülkemizin dört bir yanından gelerek buluşmalarını gerçekleştiren o dönem ki ismi ile Kaman Ortaokulu 1967 mezunlarının 12’nci buluşmasında belediyemiz ev sahipliği yapacak" diye konuştu.