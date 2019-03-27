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Kaman ilçe Belediye Başkanı Talu:

Kırşehir’in Kaman İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, "Proje yapımlarında ve maddi desteklerde adeta üvey evlat muamelesi gördük.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:45
Kaman ilçe Belediye Başkanı Talu:

Kırşehir’in Kaman İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, "Proje yapımlarında ve maddi desteklerde adeta üvey evlat muamelesi gördük."dedi.



Kaman İlçesinin gelişimi noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Erhan Talu, "Göreve başladığımız günden beri çalışmalarımız devam etmekte, birçok projenin yapımına imza attık. Projelerin yapım aşamasında maddi sıkıntılar çekmemize rağmen hepsini başarılı bir şekilde tamamladık.” diye konuştu.




Kırşehir çevresinde sigorta ve vergi borcu bulunmayan tek belediye olduklarını belirten Talu, “İller bankasından bugüne kadar karşılıksız bir kredi almadık. Belediyemizin borcu vardır ve bu borçlar yatırım amacıyla kullanılmıştır. Güneş Enerjisi ve Arıtma Tesisi yatırımlarımız kendi borcunu kendisini ödemektedir. Söylentilerin tamamı asılsızdır. Gerçek rakamları görmek isteyen herkes gelip görebilir. Her konuda oldu gibi bu konuda da şeffafız.” ifadelerini kullandı.



Yılda 1 milyon lira cazibeli sudan 1 milyon lira da güneş enerjisinden kar etmeyee başladıklarını anlatan Belediye Başkanı Talu, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Yeni Belediye Hizmet Binası, Kilit Parke Tesisi, Kapalı Pazar Yeri, Gasilhane, Arıtma Tesisi, Güneş Enerji Santralleri, Sosyal Tesisler ve ilçemize Doğalgaz getirilmesinde bin 200 aboneyi cebimizden karşıladık.



Belediye garajımızdaki araç parkını iki üç kat genişlettik. İçme suyu sorununu kökten çözdük. Bizim zamanımızda silindir dahi yoktu şimdi araç filomuz 5 kat arttı. Atıl halde olan binları yurda dönüştürdük. Bozulan yollar konusunda sıkıntıların mevcut olduğu doğrudur. Bunlar genelde doğalgaz çalışmaları ve kış şartlarından kaynaklanmaktadır. Havalar düzelip çalışma sezonu başladığında asfalt ve parke ile kolayca düzeltilecek sorunlardır. 2009’dan bu yana yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları bu zaman kadar gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarının yaptığından kat ve kat fazladır. 10 yılın hesabını vermeye hazırım."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:45
  1. doğa

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