Kamalak’tan üstü kapalı “darbecilere af” çağrısı!

Saadet Partisi eski Genel Başkanı ve YİK üyesi Mustafa Kamalak, MHP’nin af teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamalak; şüphelilik, sanıklık ve hükümlülüğün farklı hukuki statüler olduğunu belirterek, “Hükümlü aynı statüdedir. Evrensel hukuk kurallarının olduğunu bilmemiz lazım. O terör, bu darbe suçlusu denemez. ‘Hükümlü ise hepsi hükümlüdür’ diyor AYM’nin gerekçeli kararlarında.” diye konuştu.

Kamalak, af teklifine ilişkin olarak, “Toplumsal barış bakımından bir af gerekli. Ama bu teklif yeterli değildir” dedi.

Gündemdeki af teklifini Milli Gazete’ye değerlendiren Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Mustafa Kamalak, şu anda içeride binlerce hukuksuz bir şekilde yatan insan olduğunu belirterek, Türkiye’nin toplamsal olarak bir affa ihtiyacının tartışmasız olduğunu söyledi.

“5 YIL DEĞİL, 5 GÜNÜ KALMIŞSA TAHLİYE OLAMAYACAK”

Daha önce hukuksuz bir şekilde içeride yatan insanlardan bazılarının Mor Beyin, ByLock kumpasına maruz kaldığının Avukat Ali Aktaş tarafından ortaya çıkarılmasından sonra binlerce insanın serbest bırakılması örneğini veren Kamalak, “Bir kimsenin 5 yıl cezası kalmış. Bu teklifle serbest kalacak. Peki af teklifinin istisna ettiği suçlardan dolayı bir kişinin 5 yıl değil, 5 günü kalmışsa tahliye olabilecek mi? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti, adalet ve hukuk üzerine kurulu. Bunu nasıl adaletle izah edeceğiz?” diye sordu.

“RAHŞAN AFFI ÇELİŞKİLİYDİ”

Kamuoyunda “Rahşan affı” olarak bilinen kanun ile ilgili de konuşan Prof. Kamalak, şunları söyledi: “Rahşan affında, basın yayın yolu ile işlenmiş suçlar için 18 Nisan 1999 yılına kadar işlenmiş suçların süresi beş yıl erteleniyordu. Bu, anayasaya aykırı idi. O ifadenin öyle kullanılmasının amacı Tayyip Erdoğan ve Erbakan Hoca’yı Bingöl konuşmasından dolayı devre dışı bırakmaktı. ‘18 Nisan 1999 öncesinde işlenen suçlar ibaresi anayasaya aykırı’ diye dilekçe verdim. 4444 sayılı kanunu iptal etti. Basın affına dair Meclis 4416 sayılı kanunu çıkardı. Tayyip Bey ve Sayın Erbakan, o kanunla ceza almadı.”

“BÜTÜN HÜKÜMLÜLER AYNI STATÜDE”

Şüphelilik, sanıklık ve hükümlülüğün farklı hukuki statüler olduğunu kaydeden Kamalak, “Hükümlü aynı statüdedir. Evrensel hukuk kurallarının olduğunu bilmemiz lazım. O terör, bu darbe suçlusu denemez. Hükümlü ise hepsi hükümlüdür diyor AYM’nin gerekçeli kararlarında” diye konuşarak üstü kapalı bir şekilde “darbeciler affedilsin” demeye getirdi.