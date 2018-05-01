Kamalak’tan polise suç duyurusu

Sözcü'nün haberine göre, Kamalak ikiz bebek beklediklerini ancak bebeklerden birine acil müdahale edilmesi gerektiği için, eşi İklil Pelin Kamalak'la gittikleri Hacettepe Hastanesi'nde, görevli polisin araçlarına geçiş izni vermedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kurallara aykırı hareket etmediklerini savunan Kamalak, B.E. adlı polis memuru hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukat olan babası Mustafa Kamalak tarafından yapılan suç duyurusunda şu iddialarda bulunuldu:

“EŞİMİN SAĞLIĞINI RİSKE ATTI”

“Müvekkillerim İklil Pelin Kamalak ile Muhammet Furkan Kamalak'ın 11/04/2018 tarihinde muayene için gitmek zorunda oldukları Hacettepe Hastanesi'ne görevini kötüye kullanarak usule ve hukuka aykırı olarak ekteki CD'den de açıkça görüleceği üzere hastaneye girişlerini engelleyen, hastaneye gitmek zorunda olduklarını beyan etmeleri üzerine ise yine görevini kötüye kullanarak şerit ihlali olmaması ve polisin herhangi bir ikazına uyulmama olmamasına rağmen 06 dus 90 plakalı araçlarına 343 TL ceza yazan, hukuka aykırı olarak yazdığı, tebliğ edilmesi lazım gelen ceza makbuzunu, müvekkillerin şikayetçi olacaklarını belirtmeleri üzerine vermek istemeyen, müvekkill Furkan'ın kendisine yazılmış olan ceza makbuzunu alması neticesinde ise yakasına yapışan, üzerine yürüyen, fiziksel şiddet uygulamaya çalışan şüpheli polis memuru hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, müvekkil İklil Pelin Kamalak'ın ve karnında taşıdığı bebeklerin hayatını riske atan Anayasa'da güvence altına alınmış hakları birden çok kez ihlal eden şikayet edilenin cezalandırılması istemidir.”