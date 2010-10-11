Kamalak: En ehil kişi SP’ye başkan olacak

Kamalak, Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, 11 Temmuz’daki kongre sürecinden sonra yaşanan hukuki sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz ayındaki kongrede büyük yanlışlıkların yapıldığını belirten Kamalak, 650 delegenin toplanarak olağanüstü kongrenin yenilenmesi için partiye başvuru yaptığını, ancak bu talebin dikkate alınmadığını söyledi. Kamalak, bu delegelerin bir kısmının mecburen mahkemeye başvurduğunu ifade ederek, mahkeme sonucuna göre de olağanüstü genel kongre yapılacağını bildirdi. Milli Görüş’ü ulu bir ağaca benzeten Kamalak, “Milli Görüş’ün kökü iman, gövdesi inanç, kolları ihlas, dal ve meyveleri huzur ve saadettir. Bundan emin olun. Biz yollara bu milletin huzuru için çıktık. Bu yolda parti verdik, milletvekilleri verdik, bakanlar verdik ama davamızdan asla taviz vermedik” diye konuştu. Mustafa Kamalak, yeni genel başkanın belirlenmesi için parti içinde çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: “Biz bir teşkilatız, çeşitli organlarımız var. İstişarelerimiz, görüşmelerimiz devam ediyor. Geçen hafta delegelere ‘kimleri genel başkan olarak görmek istersiniz’ şeklinde sorular dağıtıldı. Anketler ve kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Olağanüstü kongrede partiyi inşallah en ehil olan kişiye emanet edeceğiz. Elbette davayı en ehil arkadaşa teslim ederiz çünkü görevimiz emaneti ehline vermektir. O alanda bizim bir tercihimiz olamaz, onun için araştırmalar devam ediyor.”