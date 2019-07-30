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Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik merkezi faaliyete Geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Program kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) yürütücülüğünde uygulanan projede kurulan “Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi” faaliyetine başladı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49
Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik merkezi faaliyete Geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Program kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) yürütücülüğünde uygulanan projede kurulan “Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi” faaliyetine başladı.


HKÜ bünyesinde girişimcilerin fikirlerinin ürüne dönüştürülmesi sürecinde çeşitli hizmetler verecek Kalyon Garaj projesinin son faaliyeti olarak, üniversite- sanayi işbirliği paydaş kurum temsilcilerinin katılımları ile HKÜ Paydaşlar Çalıştayı gerçekleştirildi.


Reel sektör ile daha fazla işbirliği


HKÜ’de yapılan çalıştay HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen’in açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında bölgemiz ve ülkemiz için kurumlar arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Edibe Sözen, üniversite olarak sanayi işbirliği ve teknoloji transferine büyük önem verdiklerini belirtti.


İKA desteği ile hayata geçirilen Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezinin sanayi işbirliğine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Edibe Sözen, konuşmasında şunları söyledi:


Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak sadece ders, eğitim, müfredat boyutunda faaliyet gösteren bir kurum değiliz. Aynı zamanda bir araştırma üniversitesi olarak; girişimci yetiştirmeye, KOBİ’ler ve sanayicilerimizle uluslararasılaşma, inovasyon ve tasarım projelerini hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Bu amaçla kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerimiz ile işbirliği yapıyoruz. Mühendislik ve sağlık alanlarında yetiştirdiğimiz girişimcilerin yanı sıra sosyal ve beşeri bilimlerde de girişimcilik anlayışını yaygınlaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda şehrimizle daha fazla entegre olmayı amaçlıyoruz.”


Çalıştaya katılan belediyeler, mesleki örgütleri, teknoloji transfer ara yüzleri ile işadamı dernekleri temsilcileri üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları hakkında görüşlerini sundu.


Girişimcilere yeni ufuklar açıyor


Proje süresince yaklaşık 150 katılımcıya Ar-Ge - inovasyon yöntemleri, hibe fon kaynaklarına erişim, yeni nesil teknoloji yatırımcılığı üzerine eğitimler verilerek, bu alanlarda katılımcıların farkındalık, bilgi ve beceri seviyelerinin artırılması hedeflendi.


Kalyon Garaj, proje sonrasında da deneyimli uzmanları ve güçlü atölye altyapısı ile fikirlerini ürüne dönüştürüp ticarileştirmeyi amaçlayan tüm girişimcilere proje danışmanlığı, Ar-Ge atölyesi ve prototipleme hizmetleri, fikri sınai mülkiyet hakları danışmanlığı, mentörlük ve girişim hızlandırma gibi hizmetler sunmaya devam edecek.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kuluçka Merkezinde, TÜBİTAK-1512 Bireysel Genç Girişimci (BiGG) Desteği ile kurulan Prototek Mühendislik Ltd. Şti. ve Prodes Dizayn ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. de prototip ürünlerini Kalyon Garajda üretecekler.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:49
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