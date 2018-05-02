Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kalp sağlığınız için dişlerinize iyi bakın

Diş Hekimi Zafer Kazak, çürük dişin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:44
Kalp sağlığınız için dişlerinize iyi bakın

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diş sağlığı genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapak rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi, endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur” diye konuştu.

ÇÜRÜK DİŞ, KALP ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİYOR

Diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasındaki oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyon etkenlerin kalpteki sorunlu bölgeye ulaşıp burada çoğalarak ciddi bir kalp enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade eden Diş Hekimi Kazak, “Endokardit adı verilen bu tehlikeli klinik tablodan korunmak için, riskli kabul edilen ve kalp hastalığı olan bireylere diş tedavileri öncesinde enfeksiyondan koruyucu antibiyotik verilmektedir. Ancak elbetteki en ideali, ağız ve diş bakımının çok iyi yapılıp diş çürümelerinin ve dişeti hastalıklarının önlenmesidir. Bu nedenle endokardit riski taşıyan (Kalp ameliyatı geçirmiş olsun ya da olmasın) doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara ve kalp kapak hastalığı bulunan (özellikle de yapay kalp kapağı takılan) erişkinlere ağız ve diş bakımının kalp sağlıkları açısından da ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:44
  1. Medicadent Diş Klinikleri
  2. Global Diş Hekimleri Derneği
  3. Diş Hekimi Zafer Kazak
  4. Diş çürüğü
  5. Kalp hastalığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağer AK Parti'den aday oldu
    1. Sağer AK Parti'den aday oldu
    2. MHP'li vekilden TFF'ye sert tepki: Bir..
    3. Aziz Yıldırım, kulüp satın almaya..
    4. Hristiyan Demokratlar imsakiye dağıttı
    5. Vecdet Öz 100 bin imza için YSK'ya..
    6. Katil Esed yine sivilleri vurdu! Çok..
    7. Akılamaz hırsızlık! 1 ayda 200 tane..
    8. Yine CHP yine sahtekarlık!
    9. Barzani İran'dan talep etti: İstiyoruz!
    10. Macron'dan savaş çıkaracak gaf:..
    11. Adıyaman'da şaşkınlık veren hırsızlık!..
    12. Sigara içen kadınlar daha erken..
    13. Avustralya'dan skandal karar! 1..
    14. O terör örgütü kendini feshetti!
    15. Kalp sağlığınız için dişlerinize iyi..
    16. Kayserispor'dan flaş açıklama!..
    17. Mark Zuckerberg'in İfade Verirkenki..
    18. İsrail, İranlı bilim adamının peşinde!
    19. Hekimlerin piri İbni Sina'dan 5 altın..
    20. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi..
    HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
    HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!