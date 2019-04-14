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Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 50’nin üzerinde bisikletli kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdi.

14 Nisan 2019 Pazar 12:31
Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 50’nin üzerinde bisikletli kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdi.


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kalp sağlığına dikkat çekmek için ‘Geleneksel Bisiklet Turu’ etkinliği düzenlendi. Saat 09.00’da İstanbul Kongre Merkezinden başlayan etkinlik, Yenikapı Miting Alanında sona erdi. Bisiklet turuna Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı ve üyeleri de katıldı. Etkinliğin en çok ilgi çeken ismi ise 84 yaşındaki Ömer Erdoğan isimli vatandaş oldu.



“Bisiklet kullanarak hareketsiz yaşantıya çözüm bulmaya çalışıyoruz”


Çağımızın en büyük sorunlarından olan hareketsiz yaşam biçimine dikkat çeken Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahin Aydemir, “Kalp Haftasında ‘Kalbin İçin Pedalla’ etkinliğimiz başladı. Bu sene 7’ncisini yapıyoruz. Her yıl ‘Kalp Haftası’ ve ‘Dünya Kalp Günü’nde kalp sağlığına farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl da yine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kardiyoloji Derneği ve Salcano işbirliğiyle bu etkinliklerimizi düzenliyoruz. Amacımız dünyadaki birçok ölüme sebep olan kalp rahatsızlıklarına dikkat çekmek, kalp sağlığına farkındalık oluşturmaktır. Ben bir by-passlıyım. Bir by-passlı olarak insanların benim gibi olmadan sağlıklarına kazandırmak için hareket kazanmalarını istiyoruz. Bizim çağımızın sıkıntısı hareketsiz yaşantıdır. Hareketsizliğimize bisiklet kullanarak çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.



“İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz”


Bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Basın Danışmanı Cihan Karabel ise, “Her yıl kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çeviriyoruz, pedal çevirmeyi önemsiyoruz teması altında faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kalbin İçin Pedalla Grubu, Türk Kardiyoloji Derneği ve Salcano işbirliğiyle bugün burada pedallayacağız. İstanbul İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Memişoğlu bu tarz aktiviteler, sosyal sorumluluk başlığı altında yapılan hizmet ve çalışmaları çok çok önemsiyor. Bu anlamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak buraya gelip Kalbin İçin Pedalla grubu ile birlikte ortak bir aktivite gerçekleştireceğiz. Bundan gayet memnunuz. Sosyal sorumluluk güden diğer çalışmalara da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak her daim destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Bisiklet sürmek bana gençlik katıyor, herkese tavsiye ederim”


Etkinliğin en çok ilgi gören ismi olan Ömer Erdoğan, “84 yaşındayım ve 78 senedir bisiklet kullanıyorum. Herkese spor yapmalarını öneriyorum. Bisiklet sürmek bana gençlik katıyor, herkese tavsiye ediyorum. Biz bu ayın 27’sinde buradan başlayıp İzmir, Bodrum, Antalya oradan da Adıyaman’a kadar bisiklet süreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 12:31
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