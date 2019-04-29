Kalp nakli bekleyen küçük Yusuf’un babası acıya dayanamadı Organ nakli sırası beklediği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bir anda fenalaşarak yoğun bakım ünitesine yatırılan Küçük Yusuf’un babası fenalaştı.

Organ nakli sırası beklediği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bir anda fenalaşarak yoğun bakım ünitesine yatırılan Küçük Yusuf’un babası fenalaştı.

Yaklaşık 1.5 yıldır tedavi gören ve kalp nakli bekleyen 7 yaşındaki Yusuf Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Küçük Yusuf’un babası Aslan Turhan, İHA mikrofonuna çocuğunun durumuyla ilgili açıklama yaparken fenalaşarak, bayıldı.

Baba Turhan, küçük Yusuf’un iki kere operasyon geçirdiğini ve sonrasında fenalaşarak Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini söyleyerek, “Şu an yoğun bakımda, bekliyor. Doktorlar, çocuğumun nöbeti en iyi şekilde atlatması için müdahale ettiklerini, ateşinin çıktığını, vücudunun hızlı bir şekilde su aldığını ve tuz oranının düştüğünü söylediler. Son çare olarak, acil kalp nakli gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çaresi kalmadığını, sürekli koşuşturduğunu söylerken, göz yaşlarına hakim olamayarak fenalaşan Baba Turhan acil servise götürüldü.

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