0553 313 94 23

Kalp nakli bekleyen küçük Yusuf’un babası acıya dayanamadı

Organ nakli sırası beklediği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bir anda fenalaşarak yoğun bakım ünitesine yatırılan Küçük Yusuf’un babası fenalaştı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:40
Kalp nakli bekleyen küçük Yusuf’un babası acıya dayanamadı

Organ nakli sırası beklediği Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde bir anda fenalaşarak yoğun bakım ünitesine yatırılan Küçük Yusuf’un babası fenalaştı.


Yaklaşık 1.5 yıldır tedavi gören ve kalp nakli bekleyen 7 yaşındaki Yusuf Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Küçük Yusuf’un babası Aslan Turhan, İHA mikrofonuna çocuğunun durumuyla ilgili açıklama yaparken fenalaşarak, bayıldı.


Baba Turhan, küçük Yusuf’un iki kere operasyon geçirdiğini ve sonrasında fenalaşarak Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini söyleyerek, “Şu an yoğun bakımda, bekliyor. Doktorlar, çocuğumun nöbeti en iyi şekilde atlatması için müdahale ettiklerini, ateşinin çıktığını, vücudunun hızlı bir şekilde su aldığını ve tuz oranının düştüğünü söylediler. Son çare olarak, acil kalp nakli gerekiyor” şeklinde konuştu.


Çaresi kalmadığını, sürekli koşuşturduğunu söylerken, göz yaşlarına hakim olamayarak fenalaşan Baba Turhan acil servise götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar Arası Gençler Spor Tırmanışı Türkiye Birinciliği
    1. Okullar Arası Gençler Spor Tırmanışı..
    2. Sapkın eşcinsel Kerimcan Durmaz'a tokat
    3. Kazada ölen genç son yolculuğa uğurlandı
    4. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    5. Canan Karatay'dan Ramazan ayında oruç..
    6. SAÜ’de Fen ve Sosyal Bilimler..
    7. Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü
    8. Bartın TSO ve BAKKA’dan İstanbul’a iş..
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    10. Çölyak hastaları için yüzlerce..
    11. A Klasman Grekoromen Stilde Bartın..
    12. Değirmenci, “1 Mayıs gerçek bir bayram..
    13. Erdoğan-Trump görüşmesinde,..
    14. Milli savunma sanayiinde müthiş..
    15. 24. Kültür ve Sanat Şenliklerine..
    16. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ve..
    17. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde S-400..
    18. Erdoğan ile Trump arasında kritik..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    21. Kalp nakli bekleyen küçük Yusuf’un..
    22. "İsveç'te Türklerin gurur haftası"
    23. Bahçelievler’e yeni bir soluk
    24. "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" iş..
    25. CHP’li vekillerden Efeler Belediyesine..
    26. Uzakdoğulu yatırımcıların yeni adresi:..
    27. Sapanca’da larva ilaçlamaları başladı
    28. 15 Temmuz gazilerine “Devlet Övünç..
    29. Besni’de yükselen tekerlekli sandalye..
    30. Denizli'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    ‘Çak’, 5 bin TIR silah için miydi?
    ‘Çak’, 5 bin TIR silah için miydi?

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret