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Kalp nakli bekleyen gence hastanede mezuniyet sürprizi

Kalp nakli bekleyen lise son sınıf öğrencisi Mertcan Ünal'a sınıf arkadaşları ve öğretmenleri hastanede mezuniyet sürprizi yaptı- Mertcan Ünal:- "Organ nakli konusunda halkımızın hassasiyet göstermesini istiyorum. Çünkü Türkiye'de donör sayısı çok az. Öldükten sonra organlarımız çürüyeceğine insanların üzerinde hayat bulsun"

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:03
Kalp nakli bekleyen gence hastanede mezuniyet sürprizi

İSTANBUL (AA) - Kalp nakli bekleyen lise son sınıf öğrencisi Mertcan Ünal'a, sınıf arkadaşları ve öğretmenleri hastanede sürpriz mezuniyet töreni düzenledi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesinde 15 nisandan beri kalp nakli bekleyen Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Mertcan Ünal, durumu ağırlaştığı için okulda düzenlenen mezuniyet törenine katılamadı. Bunun üzerine ailesi, arkadaşları ve öğretmenleri, Ünal'a tedavi gördüğü hastanede mezuniyet sürprizi yaptı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte cübbe giyen ve kep takan Ünal'a, Başhekim Serap Baş tarafından diploması verildi. Ünal, kepini havaya atarak, mezuniyetini kutladı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mertcan Ünal, 2012 yılından beri kalp hastası olduğunu ve yaklaşık 2,5 aydır kalp nakli beklediğini söyledi.

Sürpriz mezuniyet töreninde çok mutlu olduğunu dile getiren Ünal, ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, doktorlara ve hemşirelere teşekkürlerini iletti.

- "Organ nakli konusunda halkımız hassasiyet göstersin"

Organ bağışının önemine dikkat çeken Ünal, "Organ nakli Türkiye'de az. Organ nakli konusunda halkımızın hassasiyet göstermesini istiyorum. Çünkü Türkiye'de donör sayısı çok az. Herkes bilinçli olsun, organlarını bağışlasın. Öldükten sonra organlarımız çürüyeceğine insanların üzerinde hayat bulsun." diye konuştu.

Anne Semiha Ünal da oğlunun hastalığını ilk öğrendiklerinde çok üzüldüklerini ifade ederek, bu zamana kadar zor günler geçirdiklerini söyledi.

Oğlunu okuldaki mezuniyet törenine katılamadığı için çok üzüldüğünü aktaran Ünal, öğretmenlerin ve doktorların desteğiyle bir sürpriz hazırladıklarını kaydetti.

Ünal, "Çok mutluyum. Anne olarak böyle bir durum insanın yüreğine oturuyor. Başkaları yaşıyor, sen yaşayamıyorsun. Bir de sağlık sorunu olunca gerçekten çok zor bir durum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün. İnşallah bir donör bulunur, sağlığına kavuşur, bu mutluluğu ikiye katlanır." ifadelerini kullandı.

- "71 gündür kalp bekliyor"

Hastanenin Kalp Naklinden Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Mehmet Balkanay ise Mertcan Ünal'ın "non-iskemik kardiyomiyopati" denilen kalp yetmezliği hastalığına yakalandığını anlattı.

Ünal'ın hastalığı son döneme geldiği için hastaneye yatmak durumunda kaldığını belirten Balkanay, şunları kaydetti:

"71 gündür hastanemizde kalp bekliyor. İnşallah beklediğimiz organ kısa zamanda bulunacaktır ve Mertcan eski hayatına, okuluna, arkadaşlarına ve ailesine aynı mutlulukla kavuşacaktır. Mertcan o kadar eğitime, kitaplara düşkün bir delikanlı ki yaptığımız her vizitte onu daima elinde bir kitapla gördük."

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:03
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