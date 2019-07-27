Kalp krizinden ölen madenci toprağa verildi TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde çalışan 36 yaşındaki madenci Ali Albas, yıllık izinde kalp krizinden hayatını kaybetti.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’nde çalışan 36 yaşındaki madenci Ali Albas, yıllık izinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Ölen işçi için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü’nde çalışan 36 yaşındaki maden işçisi Ali Albas, memleketi Karabük’ün Yenice İlçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Albas, yıllık iznini kullandığı memleketinde geçirdiği kalp krizi sonrasına getirildiği Yenice Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi Albas, öğle namazının ardından Yenice’nin Yamaç Köyü’nde maden işçisi arkadaşlarının omuzlarında getirildiği aile mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi Genç madencinin cenaze törenine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yöneticileri, maden işçisi arkadaşları da katıldı.

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