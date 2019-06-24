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Kalp krizinden ölen Liseli Esma, sevenlerini yasa boğdu

Mersin'in Anamur ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisi, odasına uyandırmak için gelen annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:38
Kalp krizinden ölen Liseli Esma, sevenlerini yasa boğdu

Mersin'in Anamur ilçesinde, lise öğrencisi Esma V. (17), odasına uyandırmak için gelen annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Esma'nın okul müdürü Mustafa Yıldız, sosyal medya hesabından, 'Karneni alıp vedalaşmak için geldin son gün, helallik istemiştin. Kim derdi bu son veda?' paylaşımında bulundu.

Olay, bu sabah, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Havva V., kahvaltıya çağırmak için girdiği odada, kızı Esma V.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark etti. Nefes almadığı anlaşılan Esma V., Anamur Devler Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar, burada yaptığı kontrolde, Esma V.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Esma V.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna konuldu. Esma V.'nin ailesi ise kızlarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Acı haberi alan Özel Anamur Hızır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Mustafa Yıldız, öğrencisi Esma V. ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından mesaj yayımladı. Yıldız, paylaşımında şunları kaydetti:

'Şimdi sessizce gidiyorsun. Bizleri ardında gözü yaşlı bırakarak. Seni en son halinle hatırlıyorum. Karneni alıp vedalaşmak için geldin son gün, helallik istemiştin. Kim derdi bu son veda ve bir daha görüşememe. İnanmıyorum senin bu kadar sessiz gidişine, yokluğuna ve sensizliğe. Hala uyuyorsun ve uyanacaksın gibi. Ama hüküm kesin, ben biliyorum bir daha gelmeyeceksin, bir daha seni göremeyeceğim, bir daha gözlerinin altında tebessümle gelip bir şeyler söylemek için başını kapıdan uzatamayacaksın. Yine de sen öldün diyemiyorum, inanmak çok zor. Anlatılmaz bir duygu benim güzel yavrum. Nur içinde yat. Sen her zaman kalbimizdesin. Seni daima gülerken ve sessizce tebessümlerinle hatırlayacağız. Seni seviyoruz Esma... Gözlerimizden yaşlar aksa da ağlamıyoruz. Seni ebediyete uğurlarken ne kadar aciz ve çaresiz olduğumuzu bir kere daha idrak etmiş oluyoruz sevgili kızım. Sen kalbimizde yaşıyorsun.'

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:38
  1. Mersin
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  4. kalp krizi
  5. yatağında ölü bulundu

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