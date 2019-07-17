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Kalp krizinden ölen hakim Sorgun’da toprağa verildi

Ankara’da evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 42 yaşındaki Yasin Tüysüz, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesi Garajlar Cami’nde kılınan öğle namazının ardından doğum büyüdüğü Duralidayılı köyünde toprağa verildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
Kalp krizinden ölen hakim Sorgun’da toprağa verildi

Ankara’da evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi 42 yaşındaki Yasin Tüysüz, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesi Garajlar Cami’nde kılınan öğle namazının ardından doğum büyüdüğü Duralidayılı köyünde toprağa verildi.


Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasin Tüysüz’ün cenaze töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


2001 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tüysüz, 2002-2003 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı. 2012 tarihinde Ankara’da hakim adayı olarak göreve başlayan Tüysüz, sırasıyla Bodrum, Mesudiye, Bakırköy Hakimliği ve Yargıtay Tetkik Hakimliğigörevlerinde bulundu. 2018 tarihindeAdalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi olarak görev yapan Tüysüz’ün, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:08
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