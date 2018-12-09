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Kalp krizi sonucu ölen Sivassporlu taraftar toprağa verildi

- Taraftarlar, 31 yaşındaki Eren Dolak'ın tabutunun üzerine Sivasspor atkısı ve forması bıraktı

09 Aralık 2018 Pazar 13:44
Kalp krizi sonucu ölen Sivassporlu taraftar toprağa verildi


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor- Göztepe maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivasspor'un dün sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği mücadeleyi tribünden takip eden ve maç sonu stat çıkışında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sivasspor taraftarı Eren Dolak (31) için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Taraftarlar, Dolak'ın tabutunun üzerine Sivasspor atkısı ve forması bıraktı.

Eren Dolak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Dolak'ın ailesinin yanı sıra Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Hakan Keleş, teknik heyet, aralarında Brezilyalı defans oyuncusu Douglas Dos Santos'un da bulunduğu bazı futbolcular ile taraftarlar katıldı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:44
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Eren Dolak
  3. Futbol
  4. kalp krizi geçiren tarftar

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