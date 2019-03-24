Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi Bartın’da kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Zeki Havuş Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın’da kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Zeki Havuş Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın’da kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Zeki Havuş için Karabük’te cenaze töreni düzenlendi. Polis Memuru Havuş ikindi namazına müteakip Beşbinevler Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken Beşbinevler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Havuş’un cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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