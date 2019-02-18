Kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Taşkın İskender, düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Taşkın İskender, düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi 808. Sokak’ta oturan, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan Taşkın İskender’den (45) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, polis ekipleri İskender’i hareketsiz halde bulması sonrası durumu 112 ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ekiplerinin ilk yaptığı incelemede polis memurunun kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Polis memuru İskender için Karasu ilçesi Kuyumculu Merkez camisinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Emniyet Müdür yardımcıları, polis ekipleri ve sevenleri katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İskender, Kuyumculu Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.