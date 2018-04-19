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Kalp krizi geçiren üniversite hocası hayatını kaybetti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Haydar Gölbaşı (47), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gölbaşı için okulunun önünde düzenlenen törende yakınları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu

19 Nisan 2018 Perşembe 14:48
Kalp krizi geçiren üniversite hocası hayatını kaybetti

Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu Büro ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Haydar Gölbaşı dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gölbaşı için bugün okul binasının önünde tören düzenlendi.

Törene Haydar Gölbaşı'nın eşi Prof. Dr. Öznur Gölbaşı, çocukları Berfin ve Deniz Gölbaşı, yakınları, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Yardımcısı Hilmi Ataseven, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Törende Gölbaşı'nın cübbesi tabutunun üzerine serildi, öğrencileri ve arkadaşları tarafından da tabutun üzerine karanfil bırakıldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:48
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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