Kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti Samsun’un Kavak ilçesinde kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti.

Samsun’un Kavak ilçesinde kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum Osmancık’ta ikamet eden tır şoförü Yahya Cahit Küçükşahin (55) aracının içinde fenalaştı. Arkadaşları tarafından fark edilerek Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Samsun’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yahya Cahit Küçükşahin Samsun’daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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